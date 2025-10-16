Poslanci tretí deň debatujú o rozpočte, prihlásilo sa ešte 32 zákonodarcov

Rozprava o návrhu rozpočtu sa začala v utorok podvečer. V stredu na základe schválenej úpravy rokovacieho času diskutovali poslanci do polnoci. Podobné to bude aj vo štvrtok, pokiaľ rozpravu neukončia do 20.00 h. Ak by skončili ešte pred polnocou, o ďalších návrhoch z programu schôdze sa začne rokovať až na druhý deň ráno. O rozpočte by sa mohlo podľa predpokladov hlasovať budúci týždeň v utorok.
V diskusii vystupujú prevažne opoziční poslanci. Počas svojich vystúpení upozornili napríklad na nereálny predpokladaný deficit verejných financií, ktorý bude podľa nich vyšší, ako hovorí návrh rozpočtu. Kritizujú taktiež výdavky na energopomoc pre domácnosti presahujúce 400 miliónov eur. Takéto dotácie sú podľa nich v čase konsolidácie luxusom, ktorý si Slovensko nemôže dovoliť.
Koaličný poslanec Daniel Karas (Smer-SD) naopak zdôraznil, že napriek nepriaznivej ekonomickej situácii vo svete, globálnej neistote v podobe vojny a ciel a rastu cien energií, dokázala vláda pripraviť rozpočet, ktorý stojí na troch pilieroch – stabilite, zodpovednosti a sociálnej spravodlivosti. Koalícia je podľa jeho slov jednotná, zodpovedná a vie, že bez konsolidácie nie je stabilita na Slovensku. Zdôraznil tiež, že vláda zachováva sociálne benefity namiesto uprednostňovania korporátnych záujmov.
Deficit verejných financií by mal podľa návrhu rozpočtu dosiahnuť v budúcom roku 4,1 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), teda necelých šesť miliárd eur. Mal by tak klesnúť z tohtoročnej očakávanej úrovne päť percent HDP. Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy na rok 2026 sa rozpočtujú v objeme 62 miliárd eur, čo predstavuje 43 percent HDP. Výdavky by mali dosiahnuť 67,9 miliardy eur alebo 47,1 percenta HDP.