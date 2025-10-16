Zlyhal Šaško pri (ne)očkovaniach zraniteľných skupín? Odborníci bijú na poplach

Zástupcovia zdravotníckej praxe upozorňujú, že povinnosť zabezpečiť preventívne očkovanie vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Napriek tomu aktuálny stav neumožňuje tisícom rizikových pacientov získať očkovanie, čím sa podľa odborníkov vážne narúša rovnosť v prístupe k preventívnej starostlivosti.
V septembri požiadali viacerí všeobecní lekári o možnosť očkovať proti ochoreniu COVID-19. Do dnešného dňa však vo svojich ambulanciách vakcíny nedostali. Rovnako neboli dostupné ani v nemocniciach, ktoré prejavili záujem očkovať, s výnimkou 16 oficiálnych očkovacích centier. Ministerstvo zdravotníctva SR vo svojom pondelkovom vyhlásení uviedlo, že počas tohto týždňa by malo byť očkovanie proti COVID-19 dostupné aj v ďalších nemocniciach a 38 ambulanciách. Ak má byť očkovanie spustené ešte tento týždeň, lekári a nemocnice musia dostať email s možnosťou objednať vakcíny najneskôr do štvrtka 16. októbra. Reálne sa však očkovanie rozbehne najskôr v piatok, prípadne až začiatkom budúceho týždňa.Čítajte viac Šaško vracia úder: PS šíri bludy a klamstvá. Žiadna kríza s vakcínami nie je, len meškajú nosové dávky
Zdravotníci preto žiadajú Ministerstvo zdravotníctva SR, aby bezodkladne prijalo konkrétne kroky, najmä zabezpečilo koordináciu a nasadenie výjazdových očkovacích tímov do zariadení sociálnych služieb a medzi ostatné rizikové skupiny obyvateľstva, a zároveň transparentne informovalo verejnosť aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o dostupnosti vakcín a o konkrétnej organizácii očkovania. Podľa výzvy odborníkov by administratívne prekážky nemali obmedzovať prístup k zdravotnej prevencii. Upozorňujú, že ide o ochranu tých, ktorí sú najviac ohrození a zároveň najviac odkázaní na efektívny systém verejného zdravotníctva.
Rezort zdravotníctva pre agentúru SITA uviedol, že očkovanie v zariadeniach sociálnych služieb je plne v kompetencii zriaďovateľov týchto centier a lekárov, ktorí majú tieto zariadenia vo svojom kmeni. Rezort pripomína, že koordináciu očkovania zabezpečoval výhradne počas trvania mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19. Po jej skončení nie je podľa ministerstva možné očakávať, že túto činnosť bude štát automaticky preberať.Čítajte viac Odborníci bijú na poplach, čierny kašeľ ohrozuje najmä bábätká. Riešením je očkovanie počas tehotenstva
Ministerstvo zároveň ubezpečuje, že pre očkovanie proti COVID-19 zabezpečilo dostatok nových vakcín Comirnaty LP.8.1 a každý, kto má záujem, sa bude môcť dať dobrovoľne zaočkovať. Počet očkovacích centier sa tento týždeň rozšíri o ďalších šesť a v spolupráci s ambulantnými lekármi sa očkovanie stáva dostupnejším. K dnešnému dňu má rezort uzavreté zmluvy s 38 ambulanciami a v najbližších dňoch budú môcť očkovať svojich pacientov vakcínou Comirnaty LP.8.1 aj lekári, ktorí sa starajú o klientov v domovoch dôchodcov. Ministerstvo je pripravené uzavrieť zmluvy so všetkými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí o to prejavia záujem.
Rezort zároveň odmieta tvrdenia, že prístup k očkovaniu je obmedzený administratívnymi bariérami. Informácie uvedené vo výzve pod názvom „Výzva Ministerstvu zdravotníctva SR na funkčné riešenie očkovania seniorov v zariadeniach sociálnych služieb“ označuje za zavádzajúce a dôrazne ich odmieta.