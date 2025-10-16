Obranná spolupráca je pilierom partnerstva s USA, mieni Blanár a vybral nového veľvyslanca

„Naďalej budeme pracovať na upevňovaní nášho partnerstva spolu s prehĺbením obchodno-ekonomických aktivít prostredníctvom silnej podpory vzájomného obchodu a nových investícií,“ hovorí minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Droba bol v minulosti taktiež vedúcim zastupiteľských úradov SR v Kanade a Poľsku, pôsobil v Stálej misii SR pri Organizácii Spojených národov v New Yorku a rovnako na Veľvyslanectve SR vo Washingtone, kde zastával pozíciu zástupcu veľvyslanca. V rezorte diplomacie pracuje takmer tri desaťročia, počas ktorých tiež riadil kanceláriu ministra.
Ako uviedol minister Blanár, Spojené štáty americké sú pre Slovensko strategickým zahraničnopolitickým, bezpečnostným spojencom a významným ekonomickým a obchodným partnerom. „Vzťahy medzi Slovenskou republikou a USA boli v roku 2020 povýšené na úroveň strategického dialógu," vyhlásil minister Blanár s tým, že takýto formát je pre USA zaužívaný vo vzťahu k blízkym spojencom a reflektuje aktívny obojstranný záujem o spoluprácu. Kľúčovými piliermi slovensko-amerického partnerstva sú obranná spolupráca aj v prepojení na spoločné členstvo v Severoatlantickej aliancii a ekonomické vzťahy s rastúcim dôrazom na energetiku. Minister Blanár vyzdvihol konkrétne projekty s cieľom posilnenia energetickej bezpečnosti SR, vrátane v septembri vládou schválený návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou USA a vládou SR o uľahčení spolupráce na projekte jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice a na civilnom jadrovom programe SR.
Obranná spolupráca s USA sa podľa slov nového slovenského veľvyslanca vo Washingtone Andreja Drobu rozvíja tiež prostredníctvom modernizácie Ozbrojených síl SR a vďaka asistencii USA pri vzdelávaní a výcviku, čo podporuje pripravenosť a interoperabilitu ozbrojených síl v rámci Aliancie, a tým aj zvyšuje bezpečnosť SR. USA patria zároveň k najvýznamnejším obchodným partnerom Slovenska. „Obchodný obrat dosiahol minulý rok takmer šesť miliárd eur s výrazným podielom slovenského exportu. Spojené štáty tak predstavujú pre SR deviaty najväčší exportný trh, pričom nášmu vývozu dominujú najmä osobné automobily. Chceme naďalej podporovať slovenské firmy a pri napĺňaní ekonomických záujmov SR budeme aktívne spolupracovať súčasne s našimi honorárnymi konzulmi v USA,“ hovorí Droba s tým, že mimoriadne dôležitá bude v tejto oblasti aj koordinácia s Generálnym konzulátom SR v New Yorku.
Súčasťou pôsobenia veľvyslanectva bude pokračovanie spolupráce s početnou krajanskou komunitou v Spojených štátoch amerických – ako tradičnou, tak s mladšou generáciou, ktorá aktívne pôsobí napríklad v združení Slovak PRO. Budúcoročné oslavy 250. výročia prijatia Deklarácie nezávislosti v USA využije Zastupiteľský úrad SR vo Washingtone na prezentáciu slovensko-amerického priateľstva a spojenectva, a to aj prostredníctvom predstavenia významných slovenských osobností zapísaných v amerických dejinách.