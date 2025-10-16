„Vivat Cintula“ na pamätníku SNP. Fico opäť spojil atentátnika s opozíciou, polícia pritom tvrdí opak

„To sú vaši ľudia, vaši ľudia chodia a vypisujú po pamätníkoch „Vivat Cintula". To sú vaši ľudia ktorí vypisujú, že „dobre urobil"," povedal Fico v parlamente smerom k opozičným poslancom. Pripomenul tiež, že námestie v Handlovej, kde na neho Cintula zaútočil, označili v na internete ako „Námestie slepého Cintulu".
Fico zároveň tvrdí, že opoziční voliči Cintulu oslavujú. „Určite to nebol volič Smeru, ktorí išiel a namaľoval na tank „Vivat Cintula","skonštatoval Fico.
Polícia tento rok vo februári ukončila vyšetrovanie a v prípade obvinila len Cintulu. Stíhaný nebol nikto iný. Vyšetrovatelia takisto nenašli žiadne napojenie na opozíciu, o ktorom hovoril Fico. Premiér po skutku tvrdil, že verejnosť sa čoskoro dozvie šokujúce informácie o strelcovi. Tvrdil, že Cintula je „opozičný aktivista napojený na opozíciu“. Žiadne dôkazy o tomto prepojení strelca s opozičníkmi však nikdy neukázal. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zase tvrdil, že strana Demokrati prispela k atentátu na Fica a že sa možno ukážu o tom dôkazy. Sám však žiadne nepredložil. Predseda Demokratov Jaroslav Naď Gašparove slová poprel a odkázal mu, že spravodlivosť sa s ním vyrovná.
Fico tiež avizoval správu Slovenskej informačnej služby, ktorá údajne zistila o atentáte „strašné veci“. Závery tajných služieb však verejnosť nikdy nevidela. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa omylom preriekol, že pokyn na vypracovanie tejto správy SIS dal priamo predseda vlády Fico.
V obci Kosorín v okrese Žiar nad Hronom neznámi páchatelia poškodili pamätník SNP, nasprejovali naň nenávistné a vulgárne odkazy. Vo svojom vyjadrení to v utorok 14. októbra uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas), podľa jeho slov tým páchatelia pošliapali pamiatku hrdinov, ktorí položili svoje životy za slobodu Slovenska. Na fotografii, ktorú minister zverejnil na sociálnej sieti, vidieť pamätník s tankom, na ktorého podstavec niekto červenou farbou napísal slová „Vivat Cintula". Ide zrejme o odkaz na meno Juraja Cintulu, ktorý minulý rok v polovici mája spáchal počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej atentát na premiéra Fica. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici má rozsudok v prípade streľby na premiéra vyhlásiť 21. októbra.Čítajte viac Vypovedali Ficovi ochrankári aj šéfka televízie. Cintulov tajomný odkaz pre „grófa“: Odkážte mu, že na horách ohne horia