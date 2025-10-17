Ministerstvo omylom zverejnilo osobné údaje budúcej sudkyne. Suskovmu rezortu hrozí 20-miliónová pokuta

Narodila sa v 80. rokoch, pochádza z Kysúc a aktuálne pracuje na mestskom súde v bratislavskej Dúbravke. To je len zlomok informácií, ktoré boli ešte v stredu neskoro večer dostupné na webe rezortu spravodlivosti o jednej z uchádzačiek na post sudkyne. Pravda pozná jej celé meno, no rozhodla sa ho nepublikovať s ohľadom na ochranu súkromia.Čítajte viac Šedá zóna v zákonoch? Umelá inteligencia sa pletie advokátom do fachu. Poskytuje právne služby aj za peniaze
Dáta si mohli stiahnuť
Údaje o vyššej súdnej úradníčke, ktorá sa chce stať sudkyňou, zverejnili v sekcii Hromadné výberové konania pre Krajský súd v Bratislave. Žiadosť, životopis, motivačný list a vyhlásenie sú prístupné takmer pri každom z kandidátov.
V spomínanom prípade sa namiesto jedného hárku s motivačným listom ocitli v jednom dokumente všetky prílohy v neanonymizovanej podobe, dokonca aj s menami rodičov. Konkrétne išlo o Súhlas s obstaraním odpisu registra trestov, ďalej vyhlásenie, že nemá blízke osoby, ktorú sú sudcami, profesijný životopis a tiež žiadosť o zaradenie do výberového konania.
Každý návštevník stránky ministerstva si tak mohol voľne stiahnuť PDF dokument, ktorý popisuje celý jej život od základnej školy, cez kariéru až po voľnočasové záľuby. Údaje s číslom občianskeho preukazu, pasu a tiež s rodným číslom pritom slúžili práve na obstaranie odpisu registra trestov.
Ako sa v prílohách zaslaných Krajskému súdu v Bratislave uvádza, dokumenty im posielala koncom prázdnin. Ako dlho boli publikované na internete, a koľko ľudí si ich stiahlo, nie je známe. Motivačný list s citlivými údajmi do štvrtka rána z webu ministerstva odstránili.
O úniku nevedela
Pravda po zistení, že prenikli do verejného priestoru osobné údaje možnej budúcej sudkyne, oslovila ministerstvo spravodlivosti. Reakciu ani odpoveď na to, kto je zodpovedný za priesak informácií, sa nám však nepodarilo získať. Do vydania článku na naše otázky neodpovedalo. Z tlačového oddelenia nám po pripomenutí sa odpísali len stručne s tým, že naše otázky sa k nim nedostali.
„Nevieme z akého dôvodu, ale Váš preposielaný mail, žiaľ, v rámci nami doručenej pošty, neevidujeme, až teraz s Vašim pripomenutím, sa nám doručil. Predmetnú požiadavku tak budeme samozrejme riešiť, a akonáhle budeme môcť, následne Vám zašleme vyjadrenie k danému,“ uviedlo Pravde.
Redakcia po zistení telefonicky kontaktovala aj samotnú uchádzačku, ktorá sa o úniku jej osobných informácií, dozvedela až od nás.
„Ďakujem za upozornenie, že moje osobné údaje vo Vami zmienenom rozsahu sú zverejnené na webe MS SR v sekcii HVK (Ministerstva spravodlivosti SR v sekcii Hromadné výberové konanie, poz. red.). O ich zverejnení som sa dozvedela až od Vás,“ uviedla Pravde neskôr v písomnej odpovedi.
K tomu, či má po úniku údajov ešte chuť uchádzať sa o pozíciu sudkyne, a či sa bude brániť právnou cestou, sa bližšie nevyjadrila. „K prijímaným krokom v tejto súvislosti sa nechcem vyjadrovať,“ dodala. Výberové konanie je naplánované na 20. októbra.
Mastná pokuta
Na ochranu základných práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov dohliada na Slovensku Úrad pre ochranu osobných údajov. Môže požiadať o nápravu či uložiť pokutu.
Pravda teda zisťovala, aká sankcia hrozí v prípade, ak niektoré z ministerstiev zverejní na svojom webe osobné údaje v rozsahu rodného čísla, čísla OP a pasu, mien rodičov, adresy, mobilného čísla, mailu, podpisu a ďalších. „V prípade preukázania porušenia hrozí pokuta, ktorej horná hranica je až 20 miliónov eur,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa úradu Ľubica Rosinová.
Vyššia súdna úradníčka, ktorej údaje sa dostali do online prostredia, sa môže podujať na konkrétne kroky. „Dotknutá osoba sa môže obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov v záujme prešetrenia a zabezpečenia nápravy,“ doplnila hovorkyňa.Čítajte viac Reportáž z Turčianskych Kľačian: Sudkyňu v jej dome napadli muži so samopalmi, obec je uzavretá, obsadili ju ťažkoodenci
Na oznámenie má 72 hodín
Advokátka Soňa Beňo z právnickej kancelárie Dentons vysvetlila, že ak ministerstvo zverejní na webovom sídle osobné údaje kandidátky, vrátane všeobecne použiteľného identifikátora, ktorým je rodné číslo, dochádza k porušeniu Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré poznáme pod skratkou GDPR, ako aj slovenského zákona o ochrane osobných údajov.
„Za porušenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov môže Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ako dozorný orgán, uložiť prevádzkovateľovi, vrátane orgánu verejnej moci, pokutu až do výšky 20 000 000 eur,“ potvrdila. „Ak ešte prevádzkovateľ sám nenapravil protiprávny stav, dozorný orgán môže uložiť prevádzkovateľovi aj opatrenia na nápravu,“ priblížila ďalej.
Odborníčky sme sa pýtali aj na to, ako by ministerstvo malo postupovať, ak dostane upozornenie, že zverejnilo citlivé údaje kandidátky. Ministerstvo by podľa jej slov malo v prvom rade upustiť od porušovania predpisov na ochranu osobných údajov a bezodkladne stiahnuť osobné údaje kandidátky zo svojho webového sídla.
„Okrem toho má ministerstvo, ako prevádzkovateľ, povinnosť bez zbytočného odkladu a podľa možnosti najneskôr do 72 hodín po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedelo, oznámiť porušenie ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov,“ odpovedala.
Beňo spresnila, že v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré „pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby, je ministerstvo tiež bez zbytočného odkladu povinné oznámiť porušenie ochrany osobných údajov aj dotknutej osobe“.
Sudkyňu prepadli so zbraňou
Únik osobných údajov s adresou bydliska nie je len administratívny alebo technický problém. V minulosti sa sudcovia už stali terčom útokov – aj preto môže zverejnenie osobných údajov predstavovať bezpečnostné riziko.
V obci Turčianske Kľačany pri Martine ozbrojenci prepadli v máji 60-ročnú sudkyňu Okresného súdu v Martine. Maskovaní muži so samopalom sa ju pokúšali olúpiť priamo v jej dome. Pred útočníkmi sa jej podarilo zabarikádovať a zavolať si pomoc.
Podľa vyjadrenia Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby vyslali rýchlu pomoc k úrazu hlavy a povrchovým zraneniam rúk. Polícia po incidente uzavrela všetky prístupové cesty v okrese Martin.