Pravda Správy Domáce Záchranári 43-ročného muža hľadali dva dni. Po 300-metrovom páde z Rysov zahynul český turista

Záchranári 43-ročného muža hľadali dva dni. Po 300-metrovom páde z Rysov zahynul český turista

Český turista spadol z vrcholu Rysov vo Vysokých Tatrách, po dvoch dňoch ho záchranári našli mŕtveho. Horská záchranná služba (HZS) informovala, že operačné stredisko tiesňového volania prijalo žiadosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 43-ročnom mužovi ešte v stredu v dopoludňajších hodinách, keďže s ním rodina stratila kontakt.

16.10.2025 16:31
debata (2)
Tento poklad nikto Slovensku nezoberie. Chlapík vyliezol na Rysy, aby ukázal, čo je najvzácnejšie
Video

Naposledy sa im s nezvestným podarilo skontaktovať v utorok (14. 10.), keď sa údajne pohyboval v oblasti Rysov. „Pri pátraní boli využité lokalizačné služby operátora, žiaľ, neúspešne. O pomoc bola požiadaná aj letka Ministerstva vnútra SR a záchranári HZS s dronmi, avšak pre nepriaznivé podmienky nebolo možné využiť leteckú techniku,“ uviedla HZS.

Na pátraciu akciu preto odišli záchranári HZS z Oblastného strediska Vysoké Tatry pozemne. Pri prehľadávaní danej oblasti našli vo štvrtok telo hľadanej osoby pod stenou nad Žabími plesami. „Žiaľ, pravdepodobne došlo k pošmyknutiu na zľadovatenom povrchu a následnému pádu približne 300 metrov, pri ktorom hľadaná osoba utrpela poranenia nezlučiteľné so životom,“ dodala HZS.

Čistenie / Potápači / Štrbské pleso / Čítajte viac Do čistenia tatranských plies sa zapojilo rekordných 80 potápačov vrátane Američana, vytiahli aj zbraň
Magická chvíľa v Tatrách: Takto vyzerá jeden z najkrajších horských potokov Slovenska a za ním majestátny Lomničák
Video
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Česko #tragédia #Vysoké Tatry #český turista #Rysy
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"