Obžalobu na Kajetána Kičuru vrátil prokurátor vyšetrovateľovi

Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry (GP) SR vrátil prípad obvineného exšéfa Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetána Kičuru vyšetrovateľovi s pokynom na vykonanie konkrétnych úkonov a znovu predloženie. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa GP SR Jana Tökölyová.

17.10.2025 08:57
GP v januári 2025 informovala, že vyšetrovateľ podal návrh na podanie obžaloby na obvineného Kajetána K.. „Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky vrátil vec vyšetrovateľovi na doplnenie s pokynom na vykonanie konkrétnych úkonov a znovu predloženie,“ spresnila Tökölyová.

Kajetán Kičura je stíhaný za obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku v súbehu s pokračovacím obzvlášť závažným zločinom legalizácie príjmu z trestnej činnosti a za pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v jednočinnom súbehu s pokračovacím zločinom machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Bývalého šéfa SŠHR prepustil prokurátor niekdajšieho Úradu špeciálnej prokuratúry v októbri 2021 z väzby na základe žiadosti vyšetrovateľky. Väzobne stíhaný bol od apríla 2020.

Trestné konanie pre medializované informácie o pochybeniach SŠHR pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a kúpe bytov na Konventnej ulici v Bratislave začala niekdajšia Národná kriminálna agentúra v marci 2020. Kajetán K. obvinenia odmietol.

