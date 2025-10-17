NAŽIVO: Tlačovka, ktorá „rozhodne budúce voľby“. Igor Matovič informuje o „diabolskom pláne“ PS

Matovič upresnil, „plánom mafie je dosadiť do budúcej vlády Michala Šimečku stranu Hlas, aby zabezpečil beztrestnosť pre Smer a Roberta Fica,“ uviedol o spomínanom „diabolskom pláne“ PS Igor Matovič.
Matovič tak požiadal stranícky snem PS, aby vylúčil akúkoľvek spoluprácu s Hlasom. Zopakoval tak však len svoje skoršie výzvy smerom k Michalovi Šimečkovi.
Líder Hnutia Slovensko sa koncom septembra vyhrážal Michalovi Šimečkovi, že ak nevylúči spoluprácu s Hlasom, „1. októbra urobíme tlačovku, ktorá rozhodne budúce voľby“.
Matovič následne tlačovku presunul z 1. na 17. októbra a avizoval, že povie informácie o Progresívnom Slovensku. Nestačí mu, že PS opakovane odmietlo spoluprácu s Hlasom, a tak chce, aby tak strana urobila uznesením svojich najvyšších orgánov ako SaS a Demokrati.Čítajte viac Matovič vyzval Šimečku, aby vylúčil akúkoľvek povolebnú spoluprácu s Hlasom. Hrozí tlačovkou, ktorá rozhodne budúce voľby
Šéf PS reagoval, že spoluprácu s Hlasom už opakovane odmietol a že Matovič sa len „snaží odviesť pozornosť od toho, že opäť raz pomohol Ficovi“.