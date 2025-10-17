Centrum Košíc strážia ostreľovači. V Historickej radnici sa zídu slovenská a ukrajinská vláda

V centre Košíc v okolí starej radnice už od včera prísne bezpečnostné opatrenia. Zábrany oddeľujú priestranstvo pred radnicou od Hlavnej ulice.
Časť Hlavnej ulice je úplne uzavretá. Ide o okruh cca 100 metrov. Čaká sa na príchod oboch delegácií. Všade polícia a ochrankári. Na streche Národného divadla sú ostreľovači.
Na miesto rokovania dorazil aj štátny tajomník MIRRI Vladimír Šalitroš (nom. Smer). V krátkosti uviedol, že sa podarilo získať kanceláriu OSN Habitat, ktorá bude otvorená v Košiciach. Bude mať na starosti obnovu vojnou zničených miest a obcí na Ukrajine. Dorazil aj minister obrany Robert Kaliňák (Smer). Stručne odpovedal na otázky novinárov. Dotkol sa spolupráce v oblasti ochrany proti dronom.
Rokovanie vlád sa má začať o 10.30 v priestoroch Historickej radnice. V Košiciach sú naplánované viaceré bilaterálne konzultácie, napríklad stretnutie ministrov zahraničných vecí, rezortné stretnutie zamerané na cezhraničnú spoluprácu a dopravné spojenia či na spoluprácu v oblasti energetiky. Rovnako tak majú byť zamerané na obranný priemysel, obnovu Ukrajiny, integráciu do EÚ a oblasť poľnohospodárstva i oblasť školstva. Konať sa má aj bilaterálne rokovanie premiérov oboch krajín.
Členovia slovenskej a ukrajinskej vlády spoločne rokujú v priestoroch Historickej radnice v Košiciach. Pôjde o ďalšie vzájomné konzultácie medzi Slovenskom a Ukrajinou na vládnej úrovni.
„Spoločné rokovania vlád Slovenskej republiky a Ukrajiny prinášajú dobré výsledky,“ skonštatoval premiér Robert Fico (Smer), ktorý zároveň ocenil konštruktívny dialóg s predchádzajúcim ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom i to, že počas septembrového stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským mohol nadviazať dialóg aj s terajšou predsedníčkou vlády Ukrajiny Julijou Svyrydenkovou.
Na Slovensku sa členovia vlády SR a Ukrajiny stretli v apríli 2024 v Michalovciach, vzájomné konzultácie sa konali aj na ukrajinskej strane pri Užhorode.
Článok budeme aktualizovať ////