Európski socialisti definitívne a jednohlasne vylúčili Smer z „rodiny“. Pôjde Fico k patriotom?

Generálny tajomník PES Giacomo Filibeck pred hlasovaním povedal, že kroky Smeru boli za posledné roky „hrubo a silne v rozpore s hodnotami a zásadami našej rodiny“. Rozhodnutie členov PES bolo jednomyseľné.
Nedávny pracovný snem Smeru-SD vzal na vedomie informáciu o návrhu vylúčiť ho z radov európskych socialistov, ktorý označil za výsledok postupného vzďaľovania slovenskej strany od predstáv v Bruseli.
Slovenský premiér predošlý týždeň uviedol, že predseda PES Stefan Löfven mu počas telefonátu tlmočil viaceré výhrady. Niektorým členom európskych socialistov napríklad údajne prekáža, že sa Fico stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a navštívil Moskvu a Peking pri príležitosti osláv konca druhej svetovej vojny. PES na žiadosť TASR o upresnenie dôvodov návrhu reagovala tým, že v deň rozhodnutia vydá tlačovú správu.
Pracovný snem Smeru tiež poveril svojich europoslancov, aby rokovali o začlenení do inej existujúcej alebo novovznikajúcej frakcie v Európskom parlamente. Doteraz v ňom pôsobili ako nezaradení.Čítajte viac Fico je hrdý na to, že Smer vylúčia z európskych štruktúr: Z EÚ je vojnová sila
„Máme už dlhšie ponuku od skupiny Patrioti pre Európu (PfE), ktorú ja osobne preferujem,“ povedala pre TASR europoslankyňa Monika Beňová, ktorá zo skupiny európskych socialistov odišla sama v októbri 2023 – po tom, ako predsedníctvo PES rozhodlo o pozastavení členstva Smeru.
Beňová dodala, že jej kolegovia rokujú aj o prípadnom vzniku novej frakcie, no v tomto smere je „trochu skeptická“. Podľa jej názoru mala strana ako celok vystúpiť z PES už skôr.
Smer mal členstvo v PES doteraz pozastavené. Predsedníctvo európskej strany tak rozhodlo už v októbri 2023 pre odklon od hodnôt ľavicového zoskupenia a vytvorenie vládnej koalície so Slovenskou národnou stranou (SNS).