Kaliňák stojí za šéfom SIS Pavlom Gašparom

„Rozhodne za ním stojím, pretože podáva výbornú prácu. To, že okolo toho robia kauzy, sú útoky na tajné služby,“ uviedol Kaliňák. Tajná služba sa podľa neho nemôže dostatočne brániť, pretože „nemôže odkryť svoje karty“. Kaliňák tiež dodal, že v porovnaní s predchádzajúcimi riaditeľmi tajných služieb má Gašpar mimoriadnu dôveru u zahraničných partnerov.
Opozícia podala návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR. Chce na nej prijať uznesenie na koniec Gašpara vo funkcii šéfa SIS. Hovorí o viacerých jeho pochybeniach.