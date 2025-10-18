Tento poklad nikto Slovensku nezoberie. Chlapík vyliezol na Rysy, aby ukázal, čo je najvzácnejšie

Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Najlepšie cez aplikáciu mReportér, ktorú si jednoducho a zdarma môžete stiahnuť do svojho mobilu.
Pohľad z Rysov je pre hlavný hrebeň Vysokých Tatier priam charakteristický – otvára sa odtiaľ panoráma oboch strán hranice, slovenskej aj poľskej. Tento vrchol patrí medzi najnavštevovanejšie a najobľúbenejšie vyhliadkové miesta v celých Tatrách. Výstup naň je však náročný a vyžaduje si nielen dobrú fyzickú kondíciu, ale aj primeranú prípravu a skúsenosti s vysokohorským terénom. Možno z neho pozorovať napríklad majestátny Gerlachovský štít, ale aj mnohé iné vrcholy. Rysy sú zároveň symbolom spojenia Slovenska a Poľska – miestom, kde sa stretávajú turisti z oboch krajín s rovnakým obdivom k tatranskej kráse.
Park pri hoteli Skalka v Rajeckých Tepliciach je pokojné miesto, kde sa príroda spája s históriou kúpeľného mesta. Popri chodníkoch lemovaných zeleňou sa nachádzajú lavičky, z ktorých je nádherný výhľad na vrch Skalka. V lete park ožíva vôňou kvetov a spevom vtákov, v zime pôsobí ticho a rozprávkovo. Obľubujú ho nielen kúpeľní hostia, ale aj miestni obyvatelia, ktorí sem chodia na prechádzky či oddych. Atmosféru parku dotvára blízkosť termálnych prameňov a pohoria Strážovských vrchov, ktoré vytvárajú jedinečné prírodné kulisy.
Golfové ihrisko v Rajeckých Tepliciach je súčasťou miestneho parku, obklopené zeleňou a lesmi s výhľadom na Rajeckú dolinu. Širokej verejnosti je prístupné – prísť môžete kedykoľvek, zakúpiť si lístky a hneď hrať. Na osemnástich jamkách sa hrá v tichom prostredí, ktoré dotvára aj miestna železnička popri areáli, po ktorej premáva Rajecká Anča. Po hre si návštevníci môžu oddýchnuť na lavičkách pri chodníkoch alebo sa občerstviť v bufete. K dispozícii sú aj doplnkové služby – požičanie bicyklov, kolobežiek či vybavenia na diskgolf, ktorý sa hrá podobne ako tradičný golf, no namiesto palice a loptičky pri ňom hráči používajú lietajúci disk. Park je príjemným miestom, kde si každý nájde to svoje.
V hlavnom meste Sardínie, v Cagliari prebiehali protesty na podporu Palestíny. Demonštranti sa zhromaždili v uliciach s palestínskymi vlajkami a transparentmi, ktorými žiadali ukončenie násilia a spravodlivosť pre civilistov v Gaze. Protesty mali prevažne pokojný priebeh, no sprevádzali ich silné emócie a výzvy na politické riešenie konfliktu. Organizátori zdôrazňovali solidaritu s obeťami a apelovali na medzinárodné spoločenstvo, aby konalo. Miestne úrady situáciu pozorne sledovali a zabezpečovali verejný poriadok.