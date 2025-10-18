Pravda Správy Domáce Tento poklad nikto Slovensku nezoberie. Chlapík vyliezol na Rysy, aby ukázal, čo je najvzácnejšie

Tento poklad nikto Slovensku nezoberie. Chlapík vyliezol na Rysy, aby ukázal, čo je najvzácnejšie

Nádherné zábery z Rysov, ktoré patria medzi najnavštevovanejšie a najobľúbenejšie vyhliadkové miesta v celých Tatrách, z parku plného pokoja a dobrodružstva v Rajeckých Tepliciach, ale aj z protestov na podporu Palestíny zo Sardínie. Toto sú najsledovanejšie videá týždňa, ktoré poslali naši čitatelia Pravde.

18.10.2025 05:00
debata

Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Najlepšie cez aplikáciu mReportér, ktorú si jednoducho a zdarma môžete stiahnuť do svojho mobilu.

Pohľad z Rysov na Vysoké Tatry
Video
Zdroj: mReportér: Miroslav Urban

Pohľad z Rysov je pre hlavný hrebeň Vysokých Tatier priam charakteristický – otvára sa odtiaľ panoráma oboch strán hranice, slovenskej aj poľskej. Tento vrchol patrí medzi najnavštevovanejšie a najobľúbenejšie vyhliadkové miesta v celých Tatrách. Výstup naň je však náročný a vyžaduje si nielen dobrú fyzickú kondíciu, ale aj primeranú prípravu a skúsenosti s vysokohorským terénom. Možno z neho pozorovať napríklad majestátny Gerlachovský štít, ale aj mnohé iné vrcholy. Rysy sú zároveň symbolom spojenia Slovenska a Poľska – miestom, kde sa stretávajú turisti z oboch krajín s rovnakým obdivom k tatranskej kráse.

Park v Rajeckých Tepliciach
Video
Zdroj: mReportérka: Janka Chovanová

Park pri hoteli Skalka v Rajeckých Tepliciach je pokojné miesto, kde sa príroda spája s históriou kúpeľného mesta. Popri chodníkoch lemovaných zeleňou sa nachádzajú lavičky, z ktorých je nádherný výhľad na vrch Skalka. V lete park ožíva vôňou kvetov a spevom vtákov, v zime pôsobí ticho a rozprávkovo. Obľubujú ho nielen kúpeľní hostia, ale aj miestni obyvatelia, ktorí sem chodia na prechádzky či oddych. Atmosféru parku dotvára blízkosť termálnych prameňov a pohoria Strážovských vrchov, ktoré vytvárajú jedinečné prírodné kulisy.

Golfové ihrisko v Rajeckých Tepliciach je súčasťou miestneho parku, obklopené zeleňou a lesmi s výhľadom na Rajeckú dolinu. Širokej verejnosti je prístupné – prísť môžete kedykoľvek, zakúpiť si lístky a hneď hrať. Na osemnástich jamkách sa hrá v tichom prostredí, ktoré dotvára aj miestna železnička popri areáli, po ktorej premáva Rajecká Anča. Po hre si návštevníci môžu oddýchnuť na lavičkách pri chodníkoch alebo sa občerstviť v bufete. K dispozícii sú aj doplnkové služby – požičanie bicyklov, kolobežiek či vybavenia na diskgolf, ktorý sa hrá podobne ako tradičný golf, no namiesto palice a loptičky pri ňom hráči používajú lietajúci disk. Park je príjemným miestom, kde si každý nájde to svoje.

Demonštrácia na podporu Palestíny na Sardínii
Video
Zdroj: mReportérka: Henrieta

V hlavnom meste Sardínie, v Cagliari prebiehali protesty na podporu Palestíny. Demonštranti sa zhromaždili v uliciach s palestínskymi vlajkami a transparentmi, ktorými žiadali ukončenie násilia a spravodlivosť pre civilistov v Gaze. Protesty mali prevažne pokojný priebeh, no sprevádzali ich silné emócie a výzvy na politické riešenie konfliktu. Organizátori zdôrazňovali solidaritu s obeťami a apelovali na medzinárodné spoločenstvo, aby konalo. Miestne úrady situáciu pozorne sledovali a zabezpečovali verejný poriadok.

m-reporter ikona appka 1024 x 1024 px 2 Dávame do pozornosti Boli ste svedkom zaujímavej udalosti? Pošlite nám video cez novú aplikáciu mREPORTÉR koláž, fotky, mReportér Čítajte viac Toľko krásy mu môže závidieť celá Európa. Horské sedlo v Nízkych Tatrách vyzerá ozaj nádherne
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Palestína #protesty #Vysoké Tatry #park #Rajecké Teplice #Rysy #mREPORTÉR
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"