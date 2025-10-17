Pravda Správy Domáce Dvom klientom ubytovne a nocľahárne v Trnave zistili žltačku

Hygienici zaznamenali v uplynulých dňoch dva prípady ochorenia na vírusovú hepatitídu typu A (VHA) medzi klientmi mestskej ubytovne a nocľahárne na Coburgovej ulici v Trnave. Nariadili preto dezinfekciu priestorov a zvýšený epidemiologický dohľad. TASR to potvrdila Zuzana Kováčová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trnave.

„Osoby sú aktuálne pod lekárskym dohľadom a vylučujú sa z činností, pri ktorých by mohli ohroziť zdravie iných,“ priblížila Kováčová pre TASR. V priestoroch ubytovne a nocľahárne nariadili hygienici plošnú dezinfekciu.

„Obyvatelia boli informovaní o prevencii tohto ochorenia s dôrazom na vykonávanie hygieny rúk. V epidemiologickom vyšetrovaní sa pokračuje, ďalšie opatrenia budú prijímané podľa výsledkov epidemiologického vyšetrovania,“ dodala.

Hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová potvrdila, že v mestskej ubytovni bola okamžite vykonaná dezinfekcia priestorov a dotykových plôch. „Zároveň RÚVZ vyhláškou určil, že všetky úzke kontakty s infikovanou osobou majú bezodkladne kontaktovať svojich všeobecných lekárov, podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu a odberom a absolvovať očkovanie proti hepatitíde typu A,“ doplnila pre TASR.

Mesto je podľa jej slov maximálne súčinné, najmä pri komunikácii s ľuďmi bez domova a všetkými ubytovanými v tamojších nájomných bytoch. „Na vstupe je tiež umiestnená informácia pre obyvateľov a pokyny v zmysle uvedenej vyhlášky,“ ozrejmila Majtánová.

