Vietnamka, obvinená z vraždy novorodenca, bude stíhaná na slobode

Doplnil, že súd určil obvinenej viaceré obmedzenia. „Musí odovzdať cestovný pas, nesmie opustiť územie SR, orgánom činným v trestnom konaní hlásiť zmenu pobytu a dostaviť sa pred probačného a mediačného úradníka,“ spresnil Adamčiak.
Obvinenie súvisí s udalosťou, ku ktorej došlo v utorok v nočných hodinách v byte na Nobelovej ulici v Bratislave. Policajti tam našli telo novorodenca bez známok života.