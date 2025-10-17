Pravda Správy Domáce Vietnamka, obvinená z vraždy novorodenca, bude stíhaná na slobode

Vietnamka, obvinená z vraždy novorodenca, bude stíhaná na slobode

Vietnamka, obvinená z vraždy novorodenca, bude stíhaná na slobode. V piatok o tom rozhodol Mestský súd Bratislava I. Väzbu obvinenej súd nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka. Prokurátorka podala voči tomuto uzneseniu sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave. Termín je naplánovaný na 27. októbra. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR poskytol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.

17.10.2025 18:49
debata

Doplnil, že súd určil obvinenej viaceré obmedzenia. „Musí odovzdať cestovný pas, nesmie opustiť územie SR, orgánom činným v trestnom konaní hlásiť zmenu pobytu a dostaviť sa pred probačného a mediačného úradníka,“ spresnil Adamčiak.

Obvinenie súvisí s udalosťou, ku ktorej došlo v utorok v nočných hodinách v byte na Nobelovej ulici v Bratislave. Policajti tam našli telo novorodenca bez známok života.

polícia autá policajti Čítajte viac Novorodenca našli v handrách a v práčke. Polícia obvinila z vraždy jeho 40-ročnú matku
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #polícia SR
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"