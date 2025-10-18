Pellegrini: Nový ordinár Šajgalík má všetky predpoklady na zvládnutie svojej misie

„Poslaním OS a OZ je chrániť mier, zákonnosť a verejný poriadok. Poslaním cirkvi je – okrem iného – usilovať sa o zmierenie medzi ľuďmi. Význam tohto poslania je dnes oveľa naliehavejší, než bol v nedávnej minulosti. Je možné ho napĺňať iba s oddanosťou a láskou v srdci. S láskou k svojej krajine, k ľuďom, ktorí tu žijú,“ povedal prezident a zaželal mu veľa síl, vytrvalosti a úspechov. Doplnil, že posolstvo nádeje, viery, tolerancie, vzájomného pochopenia a solidarity je dôležité i pre celú slovenskú spoločnosť.
Prezident zaspomínal aj na predchodcu druhého biskupa ordinariátu Rábeka, ktorý podľa neho počas 22 rokov pôsobenia vybudoval ordinariát prakticky od základov. Predovšetkým však podľa neho potvrdil, aký veľký význam má duchovná služba pre mužov i ženy pôsobiacich v OS a OZ. Aké je dôležité, aby mali s kým hovoriť o svojich pocitoch, mohli sa zdôveriť, ale tiež načerpať duchovnú silu. Poukázal pritom na ich podmienky, záťaž, riziko, neustálu pripravenosť zasiahnuť a tiež na obrovskú zodpovednosť.
Navyše sa podľa prezidenta počas uplynulých dvoch desaťročí svet zásadne zmenil. „Bezpečnostné hrozby, ktorým je SR vystavená, sú dnes oveľa bezprostrednejšie a aj rôznorodejšie. Rovnako všetci cítime, ako v poslednom čase zosilnela polarizácia spoločnosti, prejavy nevraživosti medzi ľuďmi či skupinami ľudí. Súčasnosť prináša čoraz väčšie nároky na príslušníkov OS aj OZ. Na váš výcvik, vašu profesionalitu, odbornosť aj ľudský rozmer, ktorý je súčasťou vašich profesií,“ podotkol. Preto je podľa prezidenta také dôležité, aby mali oporu v duchovnom zázemí, vo viere a v hodnotách, ktoré sú s vierou spojené.
Nový ordinár Šajgalík prijal biskupské svätenie
Nový ordinár Ordinariátu Ozbrojených síl (OS) a ozbrojených zborov (OZ) SR Pavol Šajgalík v sobotu v Bratislave prijal biskupské svätenie. Hlavným svätiteľom bol jeho predchodca František Rábek. Spolusvätiteľmi druhého biskupa ordinariátu boli košický arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober a bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Do funkcie ho koncom mája tohto roka menoval Svätý Otec Lev XIV.
Šajgalíka vysvätili za kňaza 15. augusta 1993. Od toho roku do 2005 zastával viaceré úrady v Slovenskej provincii menších bratov kapucínov. V roku 2004 vstúpil do Ordinariátu OS a OZ SR, kde pôsobil ako policajný kaplán v Bratislave. V rokoch 2006 až 2019 bol členom kňazskej rady. Dosiahol tiež doktorát z pastorálnej teológie na Viedenskej univerzite. Pôsobil aj ako nemocničný kaplán v Nemocnici sv. Michala v Bratislave.
V Ordinariáte OS a OZ SR pôsobil aj ako zástupca vikára, policajný dekan v Bratislave a člen prípravnej komisie synody ordinariátu. Od roku 2019 bol duchovným správcom Slovenskej katolíckej misie vo Švajčiarsku s bydliskom v Zürichu.
Kaliňák a Maškarová zaželali novému ordinárovi veľa síl
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) a poverená prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová zaželali novému ordinárovi Ordinariátu Ozbrojených síl (OS) a ozbrojených zborov (OZ) SR Pavlovi Šajgalíkovi veľa síl. Zúčastnili sa jeho sobotnej biskupskej vysviacky v Bratislave. Vystúpili so svojimi príhovormi.
„Dnes chcem veľmi zablahoželať k tomuto veľmi významnému dňu Pavlovi Šajgalíkovi. Teším sa, aké nové výzvy budeme mať možnosť vidieť od vás a realizovať,“ uviedol minister obrany. Poďakoval sa aj prvému ordinárovi Ordinariátu OS a OZ SR Františkovi Rábekovi za jeho dlhoročnú službu. „Otec biskup sa stal integrálnou súčasťou, bez ktorého si už nevieme predstaviť, že budú existovať jednotlivé útvary a úrady ozbrojených zborov,“ doplnil.
V mene Policajného zboru i všetkých príslušníkov ozbrojených síl a zborov vyjadrila poďakovanie aj Maškarová. Zároveň vyzdvihla doterajšiu službu nového biskupa ordinariátu. „Jeho pokora, ľudskosť a schopnosť vnímať druhých zanechali v mnohých z nás nezmazateľnú spomienku. Dnes, keď preberá zodpovednosť za duchovné vedenie všetkých, ktorí v uniforme chránia bezpečnosť, spravodlivosť a poriadok, som presvedčená, že vojenskí i policajní duchovní pod jeho vedením budú vstupovať tam, kde je potrebná opora viery a svetlo ľudskej dôstojnosti,“ uviedla vo svojom príhovore.