Dvadsať európskych štátov vrátane Slovenska vyzýva Európsku komisiu na deportáciu afganských utečencov

Belgickú iniciatívu v sobotu oznámila tamojšia ministerka pre azyl a migráciu Anneleen Van Bossuytová, za SR sa pod výzvu podpísal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Ďalšími signatármi sú Rakúsko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Nemecko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko a Švédsko.Čítajte viac Očakávali veľkú vlnu, nechytili nikoho. Odstrašovanie migrantov, zdá sa, zabralo
„Členské štáty od severu na juh a od západu na východ čelia rovnakej prekážke: nemôžeme vrátiť nelegálnych alebo kriminálnych afganských štátnych príslušníkov, a to ani po ich odsúdení,“ vysvetlila Van Bossuytová. „Podkopáva to dôveru verejnosti v azylovú politiku a predstavuje to riziko pre našu bezpečnosť. Je čas konať kolektívne,“ dodala ministerka.
„Riadený, dôstojný a bezpečný návrat osôb bez právneho dôvodu na pobyt – najmä tých, ktorí predstavujú hrozbu pre verejný poriadok alebo národnú bezpečnosť – je nevyhnutnou súčasťou dôveryhodnej a udržateľnej migračnej politiky. V roku 2024 bolo Afgancom v EÚ vydaných 22.870 rozhodnutí o návrate, no do svojej krajiny pôvodu sa vrátilo iba 435 z nich, čo predstavuje mieru návratu len 2 percentá,“ píše sa v liste.Čítajte viac Kancelár Merz čelí búrke po výroku o migrantoch a deportáciách. Niektorí ho bránia
Krajiny požiadali Brunnera, aby problematiku dohôd o návrate utečencov s afganskou vládou hnutia Taliban ponechal na poprednom mieste programu rokovaní a aby hľadal diplomatické aj praktické riešenia. Van Bossuytová navrhla udeliť pri vytváraní programov dobrovoľného návratu a reintegrácie Afgancov väčšie právomoci Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).
Belgická ministerka vyzvala EK, aby vypracovala možnosti nútených návratov najmä pre osoby, ktoré predstavujú hrozbu pre verejný poriadok alebo bezpečnosť. Navrhla tiež užšiu spoluprácu medzi členskými štátmi napríklad prostredníctvom založenia novej administratívnej misie EÚ v Afganistane, ktorej úlohou by bolo pomáhať pri identifikácii utečencov.