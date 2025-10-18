Michelko nevidí šancu na ústavnú väčšinu pri posune komunálnych volieb. Podľa Grendela je dĺžka funkčného obdobia druhoradá

„Chcem vidieť serióznu analýzu, ktorá ukáže, že za nejakých okolností dostane občan lepší servis od svojej samosprávy za nižšie náklady,“ povedal Grendel. Michelko pripomenul, že SNS prišla ako prvá s návrhom, aby sa predĺžilo funkčné obdobie starostov a primátorov na šesť rokov a až po diskusii s koaličnými partnermi a Združením miest a obcí Slovenska sa zhodli na piatich rokoch.Čítajte viac Na sneme Smeru sa Fico rozohnil: vyzval na posun komunálnych volieb, aj odklon od Bruselu. Politológ: Je to na hrane demokracie
V prípade, že by koalícia pristúpila k zrušenie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), musela by mať istotu, že jej nehrozia sankcie zo strany EÚ, myslí si Michelko. „Zavádzanie toho súdu bol veľký problém, pretože takéto súdy sú väčšinou v štátoch, kde je terorizmus," podotkol. To, či sa súd zruší, Michelko v diskusii povedať nevedel. Otvára sa podľa neho o tom diskusia.
Špecializované inštitúcie sú podľa Grendela normálne aj v iných demokratických krajinách. Tvrdí, že SR nebola schopná riešiť korupciu, kým nevznikol ŠTS. Ak by sa špecializovaný súd pokúsila koalícia zrušiť, kauzy by sa potom mohli presunúť na regionálne súdy, kde majú politici väčší vplyv, skonštatoval opozičný poslanec.
Šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar by mal byť za opozíciu odvolaný, uviedol Grendel. Ich dôveru nemal už vtedy, keď bol za riaditeľa vymenovaný. Michelko podotkol, že nie je príjemcom vyhradených alebo utajovaných informácií, a preto nechcel hodnotiť kvalitu Gašpara ako riaditeľa. „Všeobecne má podporu tých ľudí, ktorí sú prijímateľmi správ, a špičky koalície stoja za ním,“ dodal.
Poslanci sa v relácii dotkli aj blížiaceho sa stretnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa a prezidenta Ruska Vladimira Putina v Budapešti. Grendel považuje za zaujímavé, že toto stretnutie sa uskutoční na pôde členského štátu EÚ a v susednom štáte Ukrajiny, kde sa bojuje. „Zvolené miesto je úplne iná káva, ako bola Aljaška,“ poznamenal. Plánovaný samit tiež podľa neho zapadá do kontextu predvolebnej kampane v Maďarsku.
Michelko neočakáva, že Trumpov vplyv na Putina bude podobný, ako mal na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. „Putin a Netanjahu nie sú rovnaká váhová kategória a vplyv na jedného a druhého lídra je diametrálne odlišný,“ skonštatoval. Trump sa podľa Michelka často preceňuje a typ vyjednávania, ktorý má s Putinom, nedosahuje také výsledky, aké by americký prezident chcel.