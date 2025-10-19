Pavol Gašpar povedal, kedy odstúpi, nehoda ho mrzí. Podľa šéfa SIS je Brat za brata občianske združenie

„Keďže sme sa s ďalšími účastníkmi nedohodli na tom, kto je vinník, tak sa dnes tá nehoda objasňuje. Pokiaľ bude konštatované na konci tohto objasňovania, že som vinníkom ja, tak zaplatím tú pokutu tak, ako by som ju zaplatil na tom mieste,“ priblížil Gašpar s tým, že nehoda sa stala v čase jeho osobného voľna. Deklaroval, že nebol opitý ani pod vplyvom iných látok, ani nešiel rýchlosťou 200 kilometrov za hodinu.
Vyjadril sa tiež k tomu, že na mieste nehody sa vyskytol aj riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Branislav Hajnovič. Gašpar tvrdí, že ho pozná, ale nie osobne. „Poznám ho pracovne. Ja som predtým pôsobil v Policajnom zbore, dnes úzko komunikujeme s príslušníkmi Policajného zboru, čiže viem, kto je pán Hajnovič,“ povedal.
Dodal, že na mieste nehody strávil 4,5 hodiny a Hajnovič sa tam zastavil asi po 2,5 hodinách, keď prechádzal okolo s manželkou v civilnom aute.
Gašpar zároveň považuje svoje tetovania za súkromnú a osobnú záležitosť. Má ich podľa vlastných slov viacero a všetky si ich dal vytetovať ešte predtým, než sa stal šéfom informačnej služby. „Chodím oblečený v obleku. Neprezentujem tieto tetovania ani na pracovných stretnutiach, ani nikde na verejnosti, takže nemyslím si, že toto by mala byť téma, pre ktorú by mal byť dopytovaný riaditeľ SIS,“ povedal.
V reakcii na protesty, ktoré sa udiali proti jeho pôsobeniu v informačnej službe, uviedol, že ich považuje za normálne. Je to podľa Gašpara základ demokratickej spoločnosti a ľudia môžu vyjadriť svoj názor v uliciach. V deň konania protestu vyvesil na budovu SIS len slovenské vlajky, aby poukázal na to, že ochraňuje slovenské záujmy, vysvetlil.
Správa o prevrate, ktorý sa mal konať na Slovensku, nebola podľa riaditeľa postavená len na násilnej činnosti, ale rozoberala aj ekonomický aspekt a ďalšie iné veci. „SIS, keď zistí nejaké skutočnosti, ktoré by mohli ohroziť vnútornú bezpečnosť, vnútorný poriadok a bezpečnosť štátu, zvrchovanosť SR, má povinnosť konať,“ tvrdí Gašpar.
Doplnil, že služba sa potom môže rozhodnúť, či informácie posunie orgánom činným v trestnom konaní, informuje zákonných príjemcov alebo vykoná preventívne opatrenia. „Dnes s odstupom času môžem potvrdiť, že všetky informácie, ktoré tam boli uvedené, máme už overené aj formou zahraničnej spolupráce s partnermi. Je vedených niekoľko konaní na úrovni orgánov činných v trestnom konaní,“ uviedol Gašpar.
Brat za brata
Organizácia Brat za brata je ako občianske združenie registrované na registrovom úrade, konkrétne na okresnom úrade v sídle kraja a ten je v prípade, že zistí, že takáto organizácia supluje činnosť štátu, oprávnený ich aj zrušiť. Uviedol to v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar v reakcii na informácie, že združenie buduje tzv. Národnú informačnú službu, v rámci ktorej chce zbierať informácie o „nepriateľoch národa“. Podľa Gašpara však takáto skutočnosť najskôr musí byť preukázaná.Čítajte viac Vlastizrada a rozvrat štátu: SaS podáva trestné oznámenie na proruskú skupinu na Slovensku
„Oni povedali nejaký výrok, povedali, že zhromažďujú nejaké informácie a robia zoznamy ľudí,“ povedal Gašpar s tým, že množstvo nadácii v súčasnosti využíva analytické nástroje otvorených zdrojov. Spomenul napríklad Nadáciu Zastavme korupciu. „Takáto nadácia používa všetky verejne dostupná zdroje, registre,“ skonštatoval Gašpar s tým, že pokiaľ niekto využíva otvorené zdroje, je to absolútne v poriadku.
Pokiaľ však niekto zbiera údaje spôsobom, že ohrozuje bezpečnosť Slovenska, je to podľa Gašpara problém. „A potom treba začať trestné konanie. A potom treba takúto organizáciu aj rozpustiť,“ doplnil Gašpar. Dodal, že akékoľvek vytváranie zoznamu nepriateľov, „prozápadných alebo provýchodných“, je neprijateľné.Čítajte viac Nečinnosť SIS pri aktivitách Brat za brata je zarážajúca, hovorí politológ