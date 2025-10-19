Holečková: Koalícia zvýšila 900 poplatkov na úradoch. Tomáš: Konsolidácia musí byť a je bolestivá

Rovnako tiež koalícia podľa Holečkovej znížila daňový bonus na dieťa, znížila sporenie na dôchodok v druhom pilieri, zrušila štátne sviatky, zvýšila zdravotné aj sociálne odvody, zvýšila DPH na 23 percent, zvýšila dan z príjmu, zaviedla transakčnú daň, daň z cukru, daň z liehu, daň zo straty, daň z dividend, bankovú daň, zrušila rodičovský dôchodok, zvýšila DPH na potraviny, znížila možnosť odpočtu DPH, zdanila živnostníkov alebo zvýšila DPH na knihy.
„A aký je výsledok? Po tomto všetkom sme na deficite tam, kde sme boli," povedala Holečnová s tým, že situácia je rovnaká ako v roku 2023. Doplnila, že vláda síce zachovala 13.dôchodky, nemá však na ich vyplácanie. „Vieme vyplatiť 10 dôchodkov, na ostatné ideme na dlh. Požičiavame si. Kto to zaplatí? Zaplatia to len budúce generácie,“ vyhlásila Holečková.
Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas) sa aj tripartita zhodla na tom, že konsolidácia musí byť. „A je bolestivá. Žiadna konsolidácia nie je taká, že by nebolela ľudí,“ zdôraznil Tomáš. Väčšina opatrení, ktoré vymenovala Holečková, podľa ministra navyše ani nesúvisí s aktuálnou vlnou konsolidácie, ale s tou predošlou.
SaS pritom podľa ministra vyčíta vláde opatrenia, ktoré sama navrhovala. „Pritom to bol jej poslanec, pán (Marián) Viskupič, ktorý zrušenie dvoch sviatkov navrhoval ešte v novembri 2024 ako opozičný poslanec," doplnil Tomáš.Čítajte viac Vyššie dane, nové odvody, zmeny sviatkov. Tretí konsolidačný balík toho mení veľa. Čo všetko bude obsahovať