Ukrajina hlási zásah ruskej rafinérie a jedného z najväčších plynárenských podnikov v Rusku. Moskva mlčí

Podľa správy generálneho štábu ukrajinských ozbrojených síl bola v Samarskej oblasti zasiahnutá Novokujbyševská rafinéria, ktorej ročný objem produkcie predstavuje 4,9 milióna ton. Zasiahnutý bol aj Orenburský plynárenský závod, ktorý je jedným z najväčších plynárenských komplexov v Rusku a dokáže ročne spracovať až 45 miliárd metrov kubických zemného plynu a 6,2 milióna ton ropného kondenzátu.
V oboch ruských podnikoch, ktoré sa podľa Kyjeva podieľajú na zaisťovaní potrieb ruskej armády, boli zaznamenané explózie a následný požiar, uviedla ukrajinská armáda. Škody na zariadení sa podľa nej doteraz vyhodnocujú. Zasiahnutý bol aj sklad palív v okupovanom Berďansku.
Guvernér Orenburskej oblasti Jevgenij Solncev ešte skôr v nedeľu uviedol, že ukrajinské drony zaútočili na plynovodnú infraštruktúru, v dôsledku čoho nastal požiar v jednej z prevádzok.
Orenburská oblasť je vzdialená viac ako 900 kilometrov od Ukrajiny. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že v noci na dnešok bolo nad Samarskou oblasťou zničených 12 ukrajinských dronov. Neuviedlo ale, či niektorý z dronov zasiahol cieľ.
Ukrajina, ktorá už štvrtý rok čelí rozsiahlej ruskej invázii, v posledných mesiacoch čoraz častejšie cieli svoje dronové aj iné údery na ruský ropný priemysel. Deklarovaným zámerom je prerušiť zásobovanie ruskej armády palivom a sťažiť Moskve financovanie vojny prostredníctvom vývozu ropných produktov.Čítajte viac Rusom chýba benzín, zachraňuje ich Lukašenko. Obráťte sa na Putina, po náletoch im poradil Zelenskyj