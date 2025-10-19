Hlas podrží Migaľa. O Ferenčákovi sa ešte budú radiť: Ak sa sám vylučuje, potom je nepotrebný, hovorí Tomáš

„Pán Migaľ musí všetky tie veci vysvetliť a mal by sa sústrediť na vysvetľovanie, nie na útoky na svojich bývalých kolegov,“ uviedol minister práce Erik Tomáš v nedeľnej relácii ta3 V politike. Podotkol, že minister investícií, jeho niekdajší spolustraník z Hlasu, je teraz nominantom strany Roberta Fica. „Politickú zodpovednosť za pána Migaľa už nesie Smer. Keďže je súčasťou koaličnej dohody, že akékoľvek hlasovanie s opozíciou o odvolaní člena vlády by bolo porušením koaličnej dohody, my sa zachováme rovnako zodpovedne,“ povedal.Čítajte viac Holečková: Koalícia zvýšila 900 poplatkov na úradoch. Tomáš: Konsolidácia musí byť a je bolestivá
Minister práce tvrdí, že jedna vec je názor Hlasu na Migaľa, druhá dohoda, pod ktorú sa podpísali tri koaličné strany. „Nikdy neurobíme žiadnu takú vec, ktorá by povalila túto vládu, pretože vidíme, že alternatíva na druhej strane nie je,“ vyhlásil.
Tomáš hovorí, že každý minister je zodpovedný za svoje konanie. „Aj pán Raši, aj pán Migaľ musia vysvetliť tie slová, ale to neznamená, že vám automaticky podpíšem bianko šek, že sa bude odvolávať pán Migaľ,“ pokračoval. Domnieva sa však, že mnohých poslancov Hlasu by „svrbel prst“, ak by sa hlasovalo o zotrvaní súčasného ministra investícií vo funkcii. A to najmä po tom, čo „narozprával na prezidenta, predsedu strany a na Hlas ako taký“.
Hádky s Rašim
Minister práce tým narážal na slovný pingpong a vzájomné obvinenia medzi Migaľom a jeho predchodcom, predsedom parlamentu Richardom Rašim (Hlas). Súčasný šéf rezortu vyhlásil, že za čias Rašiho sa na ministerstve „kradlo ako po nebohom“. „Je to stále v rovine zhromažďovania nejakých vecí a tak ďalej. Všetko, čo bude predmetom na nejaké trestné stíhanie, tak ja verím, že sa to na OČTK aj dostane,“ vyjadril sa Migaľ v relácii JOJ24.
Raši v reakcii označil Migaľa za klamára a ohradil sa proti jeho tvrdeniam. „Počas môjho pôsobenia na MIRRI SR žiadne škandály neboli. Všetky procesy prebiehali transparentne a v súlade so zákonom. Naopak, práve po nástupe ministra Migaľa sa objavili prvé pochybnosti o tendroch a využívaní eurofondov,“ uviedol šéf parlamentu. Ak sa mu neospravedlní, podá na neho trestné oznámenie.
Poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) reagovala v relácii ta3, že ide o smutný obraz vlády. „Pán Migaľ je taká paródia na ministra, pretože dobre vieme, ako sa ním stal – povydieral trochu Roberta Fica a stal sa ministrom,“ podotkla. Vláda nie je podľa nej rovnako schopná odvolať ani splnomocnenca vlády pre prešetrenie manažovania pandémie Petra Kotlára (nom. SNS). „Už dávno tam nemá čo robiť, ale kvôli tomu, že visia na jeho jednom hlase v parlamente, tak nám tu bude stále šíriť bludy o nejakých vakcínach, ktoré menia DNA. Takto vyzerá celý obraz súčasnej vlády,“ uviedla poslankyňa.
Migaľa chcú odvolať
Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady k odvolaniu ministra investícií navrhlo Progresívne Slovensko (PS). Dôvodom je slabé čerpanie eurofondov, zmrazenie eurofondov pre mestá a obce, ale najmä verejné obstarávanie na dodávku IT riešení pre portál Slovensko.sk.
„My sa nemôžeme na toto šafárenie a zlyhávanie na ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie len tak ďalej pozerať. Je to príliš veľa peňazí a príliš dôležité projekty, ktoré sú príliš dôležité pre budúcnosť Slovenska. Preto podávame návrh na odvolanie ministra Samuela Migaľa. Očakávame, že k tomu v rozumnom čase, nie teda o rok, prebehne aj riadna rozprava a hlasovania. Očakávame, že minister sa bude zodpovedať Národnej rade SR tak, ako to podľa našej ústavy má byť,“ dodal vo štvrtok podpredseda PS Michal Truban.
Bajo Holečková povedala, že SaS chce odvolať Migaľa pre vyhlásenie tendra, o ktorom mnohí hovoria, že ho nepotrebujeme. Kritika, že ide o netransparentný postup, podľa nej prichádza aj z vládnych kruhov. „Budeme čakať, ako sa kolegovia z Hlasu zachovajú,“ dodala.Čítajte viac Ministerstvo omylom zverejnilo osobné údaje budúcej sudkyne. Suskovmu rezortu hrozí 20-miliónová pokuta
Budúcnosť Ferenčáka
Poslanec Hlasu Ján Ferenčák sa podľa Tomáša svojimi hlasovaniami sám vylučuje z vládnej koalície. Pripomenul, že jeho stranícky kolega nehlasoval nielen o novele ústave, ktorá zakotvila do základného zákona štátu dve pohlavia, ale ani za konsolidačné opatrenia. „Pri zákone o štátnom rozpočte uvidíme, ako to dopadne. Pokiaľ ani zákon roka nepodporí, tak nerozumiem, na čo je potom vo vládnej koalícii,“ vyjadril sa. Minister práce tvrdí, že hoci môžu mať rozdielne názory, v kľúčových otázkach by mal hlasovať s koalíciou.
Hovorí, že strana sa nebojí vyvodiť dôsledky a ako príklad pripomenul vylúčenie rebelantov Migaľa a Radomíra Šalitroša. O budúcnosti primátora Kežmarku v Hlase sa podľa Tomáša ešte budú radiť. „Tak, ako sa správa Ján Ferenčák, sa sám vylučuje z vládnej koalície. Je absolútne potom už nepotrebný, keď sa bude takto správať, pretože aj on si musí uvedomiť, že náš parlamentný systém je postavený na politických stranách, a nie na jednotlivcoch,“ dodal.