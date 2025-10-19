Predĺženie vládneho obdobia by podľa Gašpara mohlo ušetriť financie. Hlina: zbytočný balast

„My otvárame diskusiu. My sme povedali, že treba sa o tom začať rozprávať na úrovni, samozrejme, aj samosprávy, diskutovať so štátnymi úradníkmi a možno aj v parlamente s opozíciou, pretože každá tá jedna úprava sa bude týkať do budúcna aj vlád, ktoré možno vzídu tentoraz z opozície,“ uviedol Gašpar. Podotkol, že ide o zmenu ústavného zákona, na ktorú je potrebných 90 hlasov. „Načo meniť teraz to, čo funguje,“ pýtal sa Hlina.
Hovorili aj o novele rokovacieho poriadku NR SR. Gašpar v tejto súvislosti spomenul, že poslanci za porušenia princípov slušného správania mohli dostať pokutu. Hlina považuje niektoré časti za logické, situácia v parlamente podľa neho začína byť prudko deficitná. Zároveň kritizoval, že v súčasnosti sú v NR SR obmedzované rozpravy, parlamentné výbory sú nefunkčné a následne podľa neho nastáva u niektorých poslancov excesívnejšie správanie.
V súvislosti so schvaľovaním štátneho rozpočtu na budúci rok si Gašpar nevie predstaviť, že poslanec Ján Ferenčák (Hlas) bude hlasovať za, keď tak neurobil pri konsolidačnom balíku. Doplnil, že v koalícii volajú po stabilizovaní procesov a je úlohou Hlasu-SD urobiť si poriadok vnútri strany. Debatovali tiež o zavedení 13. dôchodkov. Súhlasili s tým, že by mali byť adresné.
Prebrali aj nehodu riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara či protest za jeho odvolanie. Tiež rozhodnutie v prípade atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer).Čítajte viac Pavol Gašpar povedal, kedy odstúpi, nehoda ho mrzí. Podľa šéfa SIS je Brat za brata občianske združenie