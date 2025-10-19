Pravda Správy Domáce Polícia našla v jednom z domov v Kátlovciach mŕtveho muža

Polícia našla v jednom z domov v Kátlovciach mŕtveho muža

Policajná hliadka zasahovala v sobotu (18. 10.) v popoludňajších hodinách v obci Kátlovce v okrese Trnava. V jednom z domov sa nachádzala osoba bez známok života, potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.

19.10.2025 17:21
Privolaný obhliadajúci lekár nevylúčil cudzie zavinenie a nariadil zdravotno-bezpečnostnú pitvu. Poverený príslušník začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Vo veci pokračuje prípravné konanie, ktoré je neverejné, preto nie je možné poskytnúť bližšie informácie, skonštatovala Dachová.

