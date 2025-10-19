Pravda Správy Domáce Rokom 2026 to neskončí. Fico potvrdil pokračovanie konsolidácie aj v ďalších rokoch, no v inej podobe

Pokračovanie konsolidácie v nasledujúcich rokoch bude mať inú podobu ako v rokoch 2024 a 2025. Avizoval to premiér Robert Fico (Smer). Zároveň pripomenul, že hlasovanie o štátnom rozpočte na budúci rok by sa malo uskutočniť v utorok. Vyjadril sa aj k vylúčeniu Smeru zo Strany európskych socialistov (PES), ku ktorému došlo v piatok.

„Zachovanie súčasného štandardu sociálneho štátu bude od nás v rokoch 2026 a 2027 vyžadovať posilňovanie hospodárskeho rastu efektívnejšou investičnou a daňovou politikou a súčasne aj ďalšími úsporami na úkor štátu,“ povedal premiér vo videu na sociálnej sieti.

Deficit by podľa premiéra mal v budúcom roku klesnúť z piatich percent na 4,1 percenta HDP. Aj napriek tomu sa podľa neho majú zvýšiť výdavky na školstvo a zdravotníctvo, zachovať 13. dôchodok a kompenzovať vysoké ceny energií. Fico dodal, že prostriedky z obranného rozpočtu majú byť využité aj na projekty duálneho určenia, napríklad na výstavbu nemocnice v Prešove s kapacitou 1000 lôžok, ktorú plánujú otvoriť v roku 2027.

Premiér zároveň kritizoval PES, ktorá podľa jeho slov úplne opustila tradičné ľavicové hodnoty. Uviedol, že hlavným dôvodom vylúčenia Smeru bola novelizácia Ústavy SR. Šokuje ho aj to, že mu vyčítali účasť na oslavách víťazstiev nad fašizmom v Moskve a Pekingu. Dôvodom vylúčenia podľa neho bol aj jeho iný názor na vojnu na Ukrajine.

„Pokiaľ ide o naše pôsobenie v Európskom parlamente, máme ponuky aj od iných frakcií na zaradenie, musíme však o tom poriadne porozmýšľať, aby sme naše priority spojené s politikou slovenskej sociálnej demokracie nedostali do rozporu s politickými programami týchto frakcií,“ dodal Fico.

