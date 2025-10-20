Policajnú prezidentku vypočúvajú poslanci. Kriminalita sa nezhoršila, tvrdí. Šutaj Eštok: Je to najlepšia adeptka

Maškarová prevzala vedenie Policajného zboru (PZ) v januári tohto roka, keď minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) odvolal z funkcie jej predchodcu Ľubomíra Soláka. K personálnej výmene došlo po tom, ako na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi vyčíňal jeden zo študentov a zabil pri tom učiteľku a spolužiačku. Kým nastúpila na čelo polície, krátkodobo riadil zbor viceprezident PZ Rastislav Polakovič.
„Je najvhodnejšia osoba na pozíciu policajnej prezidentky,“ povedal na úvod zasadnutia parlamentného výboru Šutaj Eštok.
Maškarová vo svojej vizitke neskôr uviedla, že v službách štátu je tri desaťročia a prešla všetkými úrovňami výkonu – od policajtky v hliadke až po viceprezidentku. Políciu tak pozná zo všetkých pohľadov.
Za jeden z pilierov právneho štátu označila dôveru v Policajný zbor. Polícia musí byť podľa nej prítomná nielen v teréne, ale aj v mysliach ľudí, ktorí jej veria. „O to viac cítim zodpovednosť, ak sme svedkami globálnych kríz,“ vyzdvihla. Jej cieľom je budovať políciu na troch pilieroch, medzi nimi je podľa nej motivácia a stabilizácia personálu či transparentnosť a dôvera. „Policajt musí cítiť, že si štát jeho prácu váži,“ pokračovala. Chce, aby každý policajný krok bol vysvetlený a znižovali sa pochybnosti o práci kolegov.
Vyzdvihla, že počas služby sa vždy riadila zákonom, nepodľahla ani politickým, ani mediálnym tlakom. Chce v tom pokračovať ďalej.
Podpredseda výboru Gábor Grendel (Hnutie Slovensko) sa Maškarovej pýtal, ako hodnotila prácu vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu v minulosti. „Zákonne a profesionálne,“ odpovedala.
Slovensko sa dlhodobo podľa jej slov nevie vysporiadať s alkoholom za volantom. Ako však podotkla, aktuálne je väčší problém skôr s drogami ako s alkoholom za volantom.
Prioritou je podstav
Výzvy, ktorým čelí PZ, sú podľa nej najzávažnejšie od jeho vzniku. Jednou z najnaliehavejších výziev je podľa nej personálny podstav v polícii, o čom svedčí súčasná 16,6– percentná neobsadenosť pozícií. Podotkla, že pred jej nástupom to bolo takmer 19 percent. V tomto roku majú viac prijatých policajtov ako odídených.
Mladšia generácia podľa nej vníma poslanie policajtov inak ako v minulosti a cíti, že sú dehonestovaní ešte skôr, ako dospejú k nejakému stanovisku či vyšetreniu prípadu. Odrádza to podľa nej od služby v Policajnom zbore. Chce vrátiť PZ prestíž, stabilitu, jasné pravidlá. Aktuálne je v testovacej prevádzke viac ako 500 telových kamier. Oznámila, že v krátkom čase odovzdajú viac ako 30 služobných bytov v Bratislave.
Polícia musí byť podľa Maškarovej pripravená na 21.storočie, aj ju pod jej vedením čaká modernizácia a digitalizácia. Zbor čaká obmena počítačovej techniky, ktorá bude pre analytikov aj vyšetrovateľov. Pracujú podľa nej aj na novom systéme prepravy zbraní.
“Čaká nás mnoho výziev,“ skonštatovala.
Manžel je zástupcom Zuriana
Opozičné KDH začiatkom mesiaca žiadalo, aby generálka vysvetlila možný konflikt záujmov. Podpredseda strany Viliam Karas poukázal, že jej manžel Milan Maškara je zástupcom šéfa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Branislava Zuriana. ÚIS vyšetruje prípadnú trestnú činnosť policajtov.
„Sú to dva nezávislé útvary,“ podotkla Maškarová. Ani raz podľa nej neprišiel podnet na konflikt záujmov medzi ňou a jej manželom. „Sme odosobnených od takýchto vec, pre nás je dôležitá profesionálna nezávislosť,“ vyzdvihla.
Nehoda šéfa SIS
V prípade nehody šéfa SIS Pavla Gašpara Maškarová uviedla, že šéf krajskej polície ju z miesta incidentu priamo informoval, že okolo prechádzal s rodinou a zastavil sa tam, pretože tam nebola v tom čase ešte „nehodovka“.
Nie je podľa nej pravda, že by Gašpara mladší kontaktoval krajského riaditeľa. Maškarová požiadala ÚIS, aby vec preveril. Nariadila dve na seba nezávislé kontroly postupov, ktoré nepreukázali porušenie zákona. „Vo veci sa koná promptne,“ skonštatovala s tým, že Policajný zbor nemá čo tajiť.
Kto je Jana Maškarová
Maškarová nie je v polícii žiaden nováčik. Počas troch dekád bola na rôznych pozíciách a štyri roky pred nástupom na post prezidentky pôsobila v Národnom bezpečnostnom úrade (NBÚ) ako námestníčka.
Druhú najvyššiu funkciu v rámci zboru dosiahla v roku 2018, keď ju vtedajšia ministerka vnútra Denisa Saková (Hlas) vymenovala za prvú policajnú viceprezidentku. Stala sa prvou ženou v histórii Slovenska, ktorú hlava štátu vymenovala do generálskej hodnosti. Od februára 2017 pôsobila ako zástupkyňa riaditeľa Národnej kriminálne agentúry, ktorú kedysi spoluzakladala.