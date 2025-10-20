Policajná inšpekcia sa zaoberá účasťou policajného riaditeľa pri nehode Gašpara

O vyšetrovaní informovala poslankyňa Národnej rady SR Martina Bajo Holečková (SaS). Tá v súvislosti s nehodou už vypovedala na policajnej inšpekcii. „Krajský policajný riaditeľ Hajnovič priznal, že bol na mieste nehody, tvrdí však, že šiel len náhodou okolo a zastavil sa tam preto, lebo na mieste ešte nebol policajný výjazd. Pavol Gašpar v televízii tvrdil, že Hajnovič prišiel na miesto nehody až dve a pol hodiny po nehode. V tom čase tam už však policajná hliadka dávno bola,“ skonštatovala poslankyňa.Čítajte viac Pavol Gašpar povedal, kedy odstúpi, nehoda ho mrzí. Podľa šéfa SIS je Brat za brata občianske združenie
Poukázala aj na tvrdenia Gašpara, že z miesta nehody nikomu netelefonoval. „Existujú však fotografie a videá, z ktorých je zrejmé, že s niekým telefonuje," povedala.
Gašpar bol 30. augusta účastníkom dopravnej nehody v Nitre na Dobšinského ulici, kde došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Pri nehode utrpela maloletá osoba ľahké zranenie. Polícia oboch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny.