Vedenie Lesov SR opäť mení šéfa. Menyhartovo kreslo po kauzách prebral manažér Ferencz

Hoci rezort informoval iba o osobných dôvodoch, Menyhartovo pôsobenie bolo v posledných mesiacoch sprevádzané silnou kritikou opozície. Strana SaS opakovane žiadala jeho okamžité odvolanie v súvislosti s viacerými údajnými škandálmi a netransparentnými krokmi. Hlavné výhrady smerovali k zrušeniu povinnosti fotograficky dokumentovať nákladné autá odvážajúce drevo, čo opozícia označovala za nástroj pre organizované skupiny na „lúpenie a kradnutie“ drevnej hmoty.
Kritika sa týkala aj podmienok verejnej súťaže Lesov SR na sadenie stromčekov. Menyhart vtedy zrušenie povinnosti zdôvodnil tým, že to „obťažovalo, zdržiavalo a bolo to drahé“, pričom Lesy SR v reakcii na obvinenia dôrazne odmietli „pokusy o politizáciu“ ich činnosti.Čítajte viac SaS žiada hlavu šéfa Lesov SR, minister Takáč ich výhrady odmietol ako smršť nezmyslov
Nový poverený generálny riaditeľ Vojtech Ferencz prichádza podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR s jasným cieľom – zefektívniť vnútorné procesy, posilniť kontrolné mechanizmy a zabezpečiť maximálnu transparentnosť hospodárenia so štátnym majetkom. Rezort uviedol, že v čase, keď príjmy klesajú a náklady rastú, je nevyhnutné nastaviť dlhodobo udržateľný systém a zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie tohto najvýznamnejšieho štátneho podniku.
Jednou z hlavných priorít nového šéfa je reforma predaja drevnej suroviny. Tá má spočívať vo výhradnom predaji dreva domácim výrobcom a spracovateľom, čo má zabezpečiť podporu slovenskej drevárskej ekonomiky a vyššiu pridanú hodnotu v rámci krajiny. Ďalšími krokmi majú byť zavedenie nového štítkovania dreva na zabezpečenie sledovateľnosti pôvodu a pohybu drevnej hmoty a zvýšenie efektivity a transparentnosti zmluvných vzťahov.
„Naším cieľom je, aby Lesy SR boli naďalej moderným a odborne riadeným podnikom. Chceme, aby každý kubický meter dreva z našich lesov mal jasný pôvod, efektívneho odberateľa a drevo ostávalo čo najviac doma, kde vytvára pracovné miesta,“ uviedol poverený generálny riaditeľ Vojtech Ferencz.
Minister Takáč ubezpečuje, že sa naďalej bude klásť dôraz na odborný prístup. „Ubezpečujem verejnosť aj odbornú lesnícku komunitu, že prioritou zostáva odborné, hospodárne a ekologicky udržateľné obhospodarovanie štátnych lesov v súlade s platnou legislatívou a verejným záujmom,“ dodal Richard Takáč.Čítajte viac Áno, stopli sme drevo pre slovenské píly, ale len na týždeň a zarobili na tom, argumentujú štátne Lesy
Tibor Menyhart bol generálnym riaditeľom, resp. povereným riaditeľom štátneho podniku od decembra 2023. Nový dočasný šéf Lesov SR, Vojtech Ferencz, prichádza do podniku s rozsiahlymi skúsenosťami z verejnej správy a energetiky, keďže bol predtým štátnym tajomníkom na Ministerstve životného prostredia SR a Ministerstve hospodárstva SR a pôsobil aj vo vedení Slovenského plynárenského priemyslu (SPP).Čítajte aj Vojtech Ferencz nečakane skončil ako šéf SPP. Saková: Odviedol mimoriadne náročnú prácu