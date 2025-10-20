Ľudia sa necítia bezpečne, tvrdí ZMOS. Žiada sprísnenie zákona pre drobné krádeže

„Ľudia sa prestávajú cítiť bezpečne. Nie preto, že by si polícia nerobila prácu, ale preto, že policajtov je málo a páchatelia sú čoraz drzejší s vedomím, že sa v prípade drobných krádeží dopúšťajú len priestupkov,“ zhodli sa starostovia i primátori členských obcí a miest ZMOS-u.
Predseda združenia Jozef Božik označil situáciu za veľmi vážnu. S ministrom spravodlivosti Borisom Suskom (Smer) chce preto otvoriť diskusiu o možnosti zníženia limitu výšky škody, ktorá bola novelou Trestného zákona zvýšená na 700 eur. „Rovnako chceme diskutovať o možnosti zaviesť princíp Trikrát a dosť, s tým, že ak sa páchateľ trikrát dopustí prečinu, drobnej krádeže, už by to nebolo o priestupku, ale bolo by to hodnotené ako trestný čin," vysvetlil.
Zástupcovia jednotlivých miest a obcí na Slovensku upozornili, že počet príslušníkov štátnej poriadkovej polície je vo väčšine prípadov nižší o viac ako tretinu, niekde takmer o polovicu oproti tabuľkovým stavom. „My nekritizujeme štátnu políciu, robí čo môže, ale pri takom výraznom podstave je úplne samozrejmé, že policajti nestíhajú, nemôžu riešiť všetko,“ upozornil primátor mesta Krompachy Dárius Dubiňák. Primátorka Sliača Ľubica Balgová upozornila, že tento fakt v kombinácii s nastaveným limitom výšky škody pre trestný čin vedie aj k narastajúcej drzosti páchateľov. „Dôsledkom je, že ľudia už ani nenahlasujú takéto prípady, keďže vedia, že polícia príde často s veľkým oneskorením a ak bude páchateľ postihnutý, bude to len v priestupkovom konaní,“ dodala.
Starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov Martin Chren otvorene hovorí o citeľnom znížení bezpečnosti a obrovskom náraste kriminality. „Súčasný stav pripomína 90-te roky, možno bez mafie organizovaného zločinu v uliciach, no s rovnakým nárastom pouličnej a drogovej kriminality," upozornil Chren, poukazujúc na to, že príjem z drobných krádeží páchatelia často používajú na kúpu drog.
Zástupcovia ZMOS-u pripomenuli tiež konsolidačné efekty, ktoré znížia i rozpočty samospráv, čo môže viesť i k zníženiu počtu príslušníkov mestských a obecných polícií. Primátor mesta Lipany Vladimír Jánošík v tejto súvislosti spomenul aj otázne pokračovanie hliadok Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), ktorá mala pozitívny efekt v prostredí marginalizovaných komunít. Projekt, ktorý doteraz využíval eurofondy si nevie predstaviť ako originálnu kompetenciu samospráv. „Tie mestá a obce na to jednoducho nemajú dostatok peňazí,“ varoval.
TASR požiadala o stanovisko Ministerstvo spravodlivosti SR.