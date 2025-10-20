Števulová: Cudzinecká polícia urobila opatrenia, ktoré majú zamedziť kupčeniu

Poslanci zistili, že nedostatok termínov na tejto polícii sa týka najmä nízkej kapacity personálu. „Cudzinecká polícia nás informovala, že majú prísľub a budú navýšené počty zamestnancov, ktorí sú civilmi, čo by malo pomôcť pri spracúvaní žiadosti o azyl,“ podotkla Števulová. Odporúča, aby sa v navyšovaní počtu miest zamestnancov pokračovalo. Poslankyňa za SaS Vladimíra Marcinková doplnila, že na cudzineckej polícii by sa mohli zriadiť štátnozamestnanecké miesta alebo miesta vo verejnej správe, kde by bol väčší záujem o ne ako zo strany polície.Čítajte viac Štát nevie, kam presťahuje vyťaženú cudzineckú políciu. Novú nemocnicu vo Vajnoroch začnú stavať už o dva mesiace
Zaviesť by sa podľa poslankyne Števulej mali aj kiosky, ktoré budú spracovávať biometrické údaje. „Dnes, keď si ľudia elektronicky podajú žiadosť o pobyt, stále sa sem musia dostaviť fyzicky, aby im boli zosnímané biometrické údaje, na čo si tiež potrebujú vyklikať termín,“ povedala.
Števulová tvrdí, že na cudzineckej polícii je nedostatok termínov pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny, ktorí si chcú podať žiadosť o dočasné útočisko. Pripomenula, že doteraz nie je na to otvorené veľkokapacitné centrum v Snine.Čítajte viac S termínmi na cudzineckej polícii sa naďalej kupčí a novela Šutaja Eštoka to nevyrieši, tvrdia progresívci
V rámci cudzineckej polície je tiež problém s informovanosťou, uviedla Števulová. Odporúča, aby medzi cudzincami fungovala informačná kampaň, zaviedli sa fyzické aj online materiály vo viacerých jazykoch. „Tie informácie musia byť prístupné, zrozumiteľné v anglickom jazyku,“ podotkla Marcinková. Zároveň dodala, že na cudzineckej polícii nie sú dostatočne jazykovo vybavení ani pracovníci.Čítajte viac Vchod oplotili, ľudia bojujú o miesto v rade. Štátny IT systém pre cudzincov je mesiace takmer nefunkčný, rezort problém nevidí
Poslanec Marián Čaučík (KDH) si myslí, že je tiež potrebné riešiť koordináciu medzi jednotlivými štátnymi inštitúciami. „Môže sa stať, že sem príde zamestnanec napríklad z Indie, ktorý má konkrétne pracovné miesto a zamestnávateľ ho chce. Ministerstvo zahraničných vecí mu udelí národné vízum, ale pre kapacitu nedostane pobyt alebo predlženie pobytu. Chýba nám tu možno organizácia alebo štátna inštitúcia, ktorá bude tieto všetky činnosti koordinovať,“ priblížil.
Čaučík poukázal aj na to, že cudzinecká polícia rieši aj pozvania cudzincov na krátkodobé pobyty na Slovensko. Aj v tomto prípade by sa podľa neho dali riešiť veci elektronicky a neboli by potrebné osobné návštevy.Čítajte viac Situácia na cudzineckej polícii je podľa Únie miest neúnosná, má obavy. Rezort vnútra reagoval
„Zásadné zistenie z tohto prieskumu je, že systém, ktorý sme videli, je nastavený tak, že nevíta ľudí, ktorých tu my potrebujeme a vysiela veľmi zlý signál o našej krajine do zahraničia. Tí ľudia, ktorí majú túto skúsenosť, naozaj šíria nie dobré, ale skôr zlé meno Slovensku. Myslím si, že tu je veľký kus práce, ktorý musíme vykonať,“ skonštatoval poslanec Ondrej Prostredník (PS).
Ministerstvo vnútra a cudzinecká polícia pracuje podľa Števulovej na analýze, ktorá má určiť neuralgické body, čiže to, kde je ešte priestor na zlepšenie celej agendy. Zároveň avizovala, že na najbližšom parlamentnom výbore pre ľudské práva budú schvaľovať odporúčania, ktoré vyplynú z poslaneckého prieskumu. Rezort vnútra by tiež mal pripraviť legislatívne zmeny. „Budeme sa osobitne ministra vnútra pravidelne pýtať na to, akým spôsobom teda dochádza k napĺňaniu týchto sľubov, najmä pokiaľ ide aj o elektronické zlepšenia, o zavádzanie kioskov, ale aj otvorenie centra v Snine pre ľudí s dočasným útočiskom,“ povedala
Na zlú situáciu na cudzineckej polícii upozornila Únia miest Slovenska ešte v októbri minulého roka. Termínov v rezervačnom systéme polície nie je dostatok a dochádza aj ku kupčeniu s nimi. Ministerstvo vnútra tvrdí, že postupne prijíma opatrenia na stabilizáciu situácie. Termínov je zároveň podľa neho obmedzený počet pre kapacity cudzineckej polície, ktoré sa nedajú jednoducho navýšiť, pretože cudzinecká polícia pracuje s odbornou agendou.