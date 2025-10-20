Para: Obhajoba Štefana Žigu navrhne, aby bol jeho odsudzujúci rozsudok zrušený

Žiga očakával, že bude mať pri svojej obhajobe plný prístup ku všetkým existujúcim dôkazom, osobitne k výsluchom kľúčového svedka Slobodníka, keďže podozrenia voči jeho osobe boli v rozhodujúcej miere založené na výpovediach Slobodníka. Tie Žiga označil za zmiešané. Rovnako očakával, že orgány činné v trestnom konaní pristúpia ku konfrontácii jeho výpovede so Slobodníkovou. Toho sa však Žiga podľa svojich slov nedočkal. „Sudca mal pri rozhodovaní na prvom stupni v spisovom materiáli založenú aj jeho skoršiu výpoveď, teda výpoveď Bernarda Slobodníka z tzv. Valčekov, kde ma vyslovene vyviňoval z akéhokoľvek korupčného trestného správania voči jeho osobe. Avšak súd tento dôkaz nepripustil a ani kriticky nesledoval a podrobne neskúmal rozdielnosť jeho jednotlivých tvrdení, či Bernard Slobodník vôbec aj v minulosti takto rozdielne nevypovedal,“ uviedol Žiga.Čítajte viac Štefan Žiga je vinný. Potvrdili mu peňažný trest za podplácanie exšéfa finančnej polície NAKA
Ďalej spresnil, že na odvolací súd dodal ďalšie výpovede Slobodníka, ktoré hovorili v jeho prospech. Najvyšší súd sa však nimi podľa Žigu vôbec nezaoberal. Para aj Žiga zhodne potvrdili, že problémom odsudzujúceho rozsudku nie je výška trestu. Ďalším dôvodom dovolania má byť aj porušenie práva na obhajobu. „Budeme sa snažiť dosiahnuť, aby konanie prebehlo za takých podmienok, kde bude môcť vyvinúť reálnu obhajobu pán doktor Žiga, teda s prístupom ku všetkým dôkazom. Predovšetkým konfrontácia pána Slobodníka, prečo osem mesiacov na konkrétne položené otázky bol doktor Štefan Žiga z vašej strany vyviňovaný,“ zhrnul Para.
Žigovi pred dvomi týždňami potvrdil Najvyšší súd SR za podplácanie Slobodníka peňažný trest vo výške 100.000 eur, ktorý mu pred rokom uložil Špecializovaný trestný súd v Pezinku. V prípade jeho nezaplatenia by si musel odpykať náhradný trest väzenia na jeden rok.
Obžalobu na Žigu podali pre podozrenie z podplácania exšéfa finančnej polície NAKA Slobodníka, ku ktorému malo dochádzať v období rokov 2016 až 2020. Ide najmä o skutky nadväzujúce na kauzu Valčeky.
Celkovo mal Žiga podľa obžaloby odovzdať minimálne 85.000 eur. Slobodník sa k trestnej činnosti priznával. Protihodnotou za úplatky malo byť podľa obžaloby zabezpečenie beztrestnosti či informácií o trestných konaniach. Žiga vinu sústavne odmietal.