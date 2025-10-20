Bodka za Ficovými úvahami. Najbližšie komunálne voľby budú v riadnom termíne

Raši a predsedovia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a Únie miest Slovenska (ÚMS) dospeli k spoločnej dohode. „Vypočuli sme si jasné, jednotné a principiálne stanovisko všetkých troch združení, ktoré kategoricky odmietli návrh na odklad volieb plánovaných na rok 2026. Plne rešpektujeme ich argumentáciu, že starostovia, primátori a župani dostali od voličov mandát na štyri roky a akákoľvek retroaktívna zmena týchto pravidiel by bola porušením ústavných princípov a demokratických noriem,“ uviedol Raši. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR a splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu Michala Kaliňáka (Hlas) musia pravidlá platiť pred začiatkom hry. To podľa neho platí aj o dĺžke volebného obdobia samospráv. „Je to úcta k pravidlám aj signál férovosti volebnej súťaže,“ poznamenal.
Podľa Rašiho strana Hlas dlhodobo vníma potenciálne prínosy päťročného volebného obdobia pre budúcnosť samospráv. Systematické predĺženie funkčného obdobia by podľa jeho slov mohlo byť prospešné napríklad pre lepšiu stabilizáciu čerpania eurofondov a poskytlo by starostom viac času na naplnenie svojich programov. „Podobnú úvahu vnímam aj zo strany ZMOS-u, no je to vážna otázka a vyžaduje si širšiu zhodu. Nie len kvôli tomu, že je správne, aby pri takýchto zásahoch do fungovania štátu bola jasnejšia zhoda v spoločnosti, ale aj preto, že si to pýta zákon. Na predĺženie funkčného obdobia je totiž potrebné zmeniť Ústavu SR,“ vysvetlil. Ako ďalej uviedol, nezaznamenal, že by sa k tejto téme postavila niektorá z opozičných strán podporne. Nazbieranie potrebných 90 hlasov v parlamente by tak podľa neho nebolo reálne.
Predseda parlamentu tiež po stretnutí avizoval, že so silným mandátom od predstaviteľov samospráv sa odštartuje komunikácia s politickými partnermi s cieľom nájsť zhodu na ústavnom riešení, ktoré bude mať širokú a dlhodobú podporu.Čítajte viac Fico vypustil balónik. Aké hry sa zas snaží rozohrať?