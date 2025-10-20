Odklepli nových šéfov na chatách, zmluvu dostali na päť rokov. Predsedovi KST navýšili plat

„Chaty KST postavili a zveľaďovali naši predchodcovia ešte skôr, ako prišli do nájomného vzťahu súčasní chatári, preto KST môže legitímne a legálne rozhodovať, s kým uzavrie nájomnú zmluvu o chatách,“ vyhlásilo valné zhromaždenie.
Zároveň odmietlo dehonestáciu súčasných členov výkonného výboru KST Viktorom Beránkom, ktorý takmer po 50 rokoch končí na najvyššie položenej tatranskej chate, a chatárom z nízkotatranskej Chaty M. R. Štefánika Igorom Fabriciusom. Považuje ju za dehonestáciu celého klubu KST, pretože súčasný výkonný výbor získal dôveru valného zhromaždenia vyjadrenú voľbou.
Valné zhromaždenie tiež vyjadrilo poľutovanie nad sústavným porušovaním súčasnej nájomnej zmluvy Viktorom Beránkom. „Aj vďaka ktorému zneužil svoju popularitu na očierňovanie KST, ktorému vďačí za výrazný biznis, ktorý na chate dlhé desaťročia uskutočňuje,“ skonštatovalo. Dodalo, že s Beránkom súhlasí, že zlo do hôr nepatrí.
Augustové výberové konanie na štyroch chatárov vo Vysokých Tatrách sa stretlo s veľkou vlnou kritiky zo strany verejnosti. Jeho priebeh skritizoval aj Slovenský horolezecký spolok (SHS) James, ktorý je menšinovým vlastníkom vysokohorských chát. Negatívne reakcie vyvolal najmä výber nových chatárov na Chate pod Rysmi a Téryho chate vo Vysokých Tatrách. KST odmietol, že mal na nových chatárov vo Vysokých Tatrách vopred vybraných kandidátov, a takisto, že by ich pri rozhodovaní ovplyvňoval nejaký politik.Čítajte viac Huliak obhajuje zmeny chatárov v Tatrách: Beránkov čas raz musel prísť, jeho odchod však mal byť dôstojnejší
Hvizdák, ktorého vybrali na chatára na Téryho chate, sa chcel neskôr pozície vzdať. KST vtedy reagoval, že jeho rozhodnutie rešpektuje.
Medzi členmi KST vznikla aj petícia za odvolanie súčasného predsedu Petra Šveca. Petičnému výboru ju počas víkendového valného zhromaždenia neumožnili odovzdať.
Valné zhromaždenie v nedeľu tiež odkleplo Švecovi zvýšenie platu za vykonávanie jeho funkcie predsedu. Zo súčasných 1380 eur si polepší na 1800 eur.Čítajte viac Slovenský horolezecký spolok James kritizuje priebeh výberového konania na chatárov vo Vysokých Tatrách