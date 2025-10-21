Žilinka: Rozsudok vo veci útoku na premiéra je krok k dosiahnutiu spravodlivosti

„Dnešný rozsudok ŠTS vo veci vražedného útoku na predsedu vlády SR považujem za významný krok k dosiahnutiu spravodlivosti a neopakovaniu tak strašného skutku,“ povedal Žilinka.
Šutaj Eštok: Agresia nikdy nemôže byť nástrojom v demokracii
Agresia nikdy nemôže byť nástrojom v demokracii. „Nesmie sa stať normou, že namiesto dialógu prichádza nenávisť, namiesto argumentov – guľky,“ uviedol na sociálnej sieti minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas).
„Padol rozsudok nad človekom, ktorý sa pokúsil zavraždiť predsedu vlády. Tento človek však nezaútočil len na premiéra, zaútočil na všetkých ľudí, ktorí sa v slobodných a demokratických voľbách rozhodli, komu zveria vedenie krajiny. Zaútočil na samotnú podstatu demokracie, na právo každého z nás rozhodovať o budúcnosti Slovenska volebným lístkom, nie zbraňou," uviedol minister.
Označil za žalostné, že sa podľa jeho slov v rámci politickej kampane spochybňuje, či sa atentát vôbec stal. „Médiá a opoziční politici klesli tak nízko, že prekrúcajú očividný fakt. Našťastie, na Slovensku funguje nezávislý súdny systém,“ dodal šéf rezortu vnútra.
Obžalovaný Juraj Cintula, ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na predsedu vlády SR, je vinný zo spáchania trestného činu teroristického útoku. ŠTS v Banskej Bystrici ho odsúdil na 21 rokov väzenia. Rozsudok nie je právoplatný.