Minister vnútra vymenoval Janu Maškarovú za policajnú prezidentku

Dodal, že pred ňou stoja náročné úlohy, medzi ktoré patrí pokračovanie v stabilizácii Policajného zboru a zvyšovanie bezpečnosti na uliciach. „Do funkcie prezidentky PZ vstupujem s odhodlaním čeliť novým výzvam so zodpovednosťou, odbornosťou a dôrazom na zákonnosť a službu občanom,“ vyhlásila Maškarová, ktorá je prvou ženou na čele Policajného zboru SR.
Nová policajná prezidentka chce viesť zbor „s pokorou, energiou a rozhodnosťou“. „Prezident musí byť vzorom, autoritou a garantom zákonnosti, bez ohľadu na vonkajší tlak,“ zdôraznila Maškarová. Jej vízia sa sústreďuje na tri hlavné priority: motiváciu a stabilizáciu policajtov, zlepšenie platových a sociálnych podmienok pre mladých uchádzačov, posilnenie odbornej prípravy a spravodlivý kariérny rast. Zároveň plánuje prehlbovať dôveru verejnosti prostredníctvom otvorenej a vecnej komunikácie.Čítajte viac Minister môže Maškarovú vymenovať za šéfku polície. Poslanci na výbore sa jej pýtali na manžela, čurillovcov aj nehodu Gašpara
Kto je Jana Maškarová
Maškarová nie je v polícii žiaden nováčik. Počas troch dekád bola na rôznych pozíciách a štyri roky pred nástupom na post prezidentky pôsobila v Národnom bezpečnostnom úrade (NBÚ) ako námestníčka.
Druhú najvyššiu funkciu v rámci zboru dosiahla v roku 2018, keď ju vtedajšia ministerka vnútra Denisa Saková (Hlas) vymenovala za prvú policajnú viceprezidentku. Stala sa prvou ženou v histórii Slovenska, ktorú hlava štátu vymenovala do generálskej hodnosti. Od februára 2017 pôsobila ako zástupkyňa riaditeľa Národnej kriminálne agentúry, ktorú kedysi spoluzakladala.