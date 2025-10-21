Pravda Správy Domáce Minister vnútra vymenoval Janu Maškarovú za policajnú prezidentku

Minister vnútra vymenoval Janu Maškarovú za policajnú prezidentku

Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok dnes ustanovil Janu Maškarovú za prezidentku Policajného zboru. „Pani generálka Maškarová je prvou ženou ustanovenou do čela slovenskej polície. Stotožňujem sa s jej jasnou víziou - posilniť stabilitu, odbornosť a dôveru verejnosti v políciu,“ uviedol minister.

21.10.2025 11:37
Dodal, že pred ňou stoja náročné úlohy, medzi ktoré patrí pokračovanie v stabilizácii Policajného zboru a zvyšovanie bezpečnosti na uliciach. „Do funkcie prezidentky PZ vstupujem s odhodlaním čeliť novým výzvam so zodpovednosťou, odbornosťou a dôrazom na zákonnosť a službu občanom,“ vyhlásila Maškarová, ktorá je prvou ženou na čele Policajného zboru SR.

Nová policajná prezidentka chce viesť zbor „s pokorou, energiou a rozhodnosťou“. „Prezident musí byť vzorom, autoritou a garantom zákonnosti, bez ohľadu na vonkajší tlak,“ zdôraznila Maškarová. Jej vízia sa sústreďuje na tri hlavné priority: motiváciu a stabilizáciu policajtov, zlepšenie platových a sociálnych podmienok pre mladých uchádzačov, posilnenie odbornej prípravy a spravodlivý kariérny rast. Zároveň plánuje prehlbovať dôveru verejnosti prostredníctvom otvorenej a vecnej komunikácie.

Čítajte viac Minister môže Maškarovú vymenovať za šéfku polície. Poslanci na výbore sa jej pýtali na manžela, čurillovcov aj nehodu Gašpara

Kto je Jana Maškarová

Dočasne poverenú policajnú prezidentku Janu... Foto: Ivan Majerský
maškarová, šutaj eštok Dočasne poverenú policajnú prezidentku Janu Maškarovú (na snímke s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom z Hlasu) vypočúval v pondelok parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť. Hoci je na čele zboru už deväť mesiacov, na to, aby ju riadne vymenovali do funkcie musí prejsť otázkami poslancov parlamentu.

Maškarová nie je v polícii žiaden nováčik. Počas troch dekád bola na rôznych pozíciách a štyri roky pred nástupom na post prezidentky pôsobila v Národnom bezpečnostnom úrade (NBÚ) ako námestníčka.

Druhú najvyššiu funkciu v rámci zboru dosiahla v roku 2018, keď ju vtedajšia ministerka vnútra Denisa Saková (Hlas) vymenovala za prvú policajnú viceprezidentku. Stala sa prvou ženou v histórii Slovenska, ktorú hlava štátu vymenovala do generálskej hodnosti. Od februára 2017 pôsobila ako zástupkyňa riaditeľa Národnej kriminálne agentúry, ktorú kedysi spoluzakladala.

