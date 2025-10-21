Pravda Správy Domáce Národný ústav detských chorôb spúšťa centrum na očkovanie proti COVID-19 pre deti od šesť mesiacov

Národný ústav detských chorôb spúšťa centrum na očkovanie proti COVID-19 pre deti od šesť mesiacov

Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave plánuje v najbližších dňoch spustiť centrum pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pre registrované deti vo veku od šesť mesiacov, potvrdila hovorkyňa ústavu Dana Kamenická.

21.10.2025 14:43
Očkovacie centrum sa nachádza v poliklinike NÚDCH – v Klinickej ambulancii Kliniky pediatrickej urgentnej medicíny pre neakútnych pacientov. Bude k dispozícii tri dni v týždni – vždy v utorok, stredu a vo štvrtok v čase od 8.00 do 11.20 h. „Plánujeme ho spustiť už v priebehu najbližších dní, o čom budeme verejnosť informovať,“ doplnila Kamenická. Zdôraznila, že pred očkovaním je potrebná registrácia na očkovacom portáli Národného centra zdravotníckych informácií. „Termíny sa začnú prideľovať v najbližších dňoch v závislosti od záujmu a kapacitných možností nemocnice,“ dodal rezort zdravotníctva na sociálnej sieti.

„Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je veľmi dôležité, zvlášť u rizikových detí, u ktorých môže ochorenie COVID-19 viesť k zhoršeniu ich základného ochorenia alebo ťažšiemu priebehu samotného ochorenia,“ ozrejmila pre TASR prednostka kliniky detskej pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a NÚDCH Zuzana Rennerová.

Okrem Bratislavy je očkovanie detí od šesť mesiacov proti ochoreniu COVID-19 možné aj v Univerzitnej nemocnici v Martine, Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici a Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach, dodalo ministerstvo zdravotníctva.

