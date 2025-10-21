Národný ústav detských chorôb spúšťa centrum na očkovanie proti COVID-19 pre deti od šesť mesiacov

Očkovacie centrum sa nachádza v poliklinike NÚDCH – v Klinickej ambulancii Kliniky pediatrickej urgentnej medicíny pre neakútnych pacientov. Bude k dispozícii tri dni v týždni – vždy v utorok, stredu a vo štvrtok v čase od 8.00 do 11.20 h. „Plánujeme ho spustiť už v priebehu najbližších dní, o čom budeme verejnosť informovať,“ doplnila Kamenická. Zdôraznila, že pred očkovaním je potrebná registrácia na očkovacom portáli Národného centra zdravotníckych informácií. „Termíny sa začnú prideľovať v najbližších dňoch v závislosti od záujmu a kapacitných možností nemocnice,“ dodal rezort zdravotníctva na sociálnej sieti.Čítajte viac Zlyhal Šaško pri (ne)očkovaniach zraniteľných skupín? Odborníci bijú na poplach
„Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je veľmi dôležité, zvlášť u rizikových detí, u ktorých môže ochorenie COVID-19 viesť k zhoršeniu ich základného ochorenia alebo ťažšiemu priebehu samotného ochorenia,“ ozrejmila pre TASR prednostka kliniky detskej pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a NÚDCH Zuzana Rennerová.
Okrem Bratislavy je očkovanie detí od šesť mesiacov proti ochoreniu COVID-19 možné aj v Univerzitnej nemocnici v Martine, Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici a Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach, dodalo ministerstvo zdravotníctva.