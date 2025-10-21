Pravda Správy Domáce Rozuzlenie po 30 rokoch? Kauza únosu Michala Kováča ml. môže ísť pred súd. Zložili senát, prísediaci začali študovať spis

Mestský súd Bratislava I zložil senát, ktorý bude konať v kauze zavlečenia syna bývalého slovenského prezidenta Michala Kováča do Rakúska. Nedostatok prísediacich s bezpečnostnými previerkami brzdil súdne pojednávania posledných osem rokov od zrušenia takzvaných Mečiarových amnestií.

21.10.2025 15:05
Rakúsko SR Michal Kováč ml. únos, peter tóth Foto: ,
Na archívnej snímke z 5. októbra 1995 tlačová konferencia Michala Kováča ml. v hoteli Astron vo Viedni. Vľavo Peter Tóth ešte ako novinár denníka Sme.
Národný bezpečnostný úrad vydal ešte počas prázdnin previerky na stupeň utajenia „prísne tajné“ štyrom prísediacim. Aby sa prípad mohol posunúť, bolo potrebné disponovať nielen preverenými dvoma riadnymi členmi senátu, ale aj dvoma náhradníkmi.

Po dvoch mesiacoch došlo k ďalšiemu posunu a súd vybral už aj konkrétnych prísediacich, často nazývaných aj sudcovia z ľudu.

„Dňa 08.10.2025 na základe oznámenia predsedu Mestského súdu Bratislava I zo dňa 06.10.2025 o určení navrhovaných osôb oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a vyhlásenia o mlčanlivosti v zmysle Zákona o utajovaných skutočnostiach bol vykonaný výber prísediacich v danej trestnej veci,“ uviedol pre Pravdu sudca a predseda senátu Karol Posluch.

Vzťahy Mečiar – Kováč sa vážnejšie naštrbili už... Foto: ARCHÍV TASR / VLADIMÍR BENKO
Milan Kňažko, Michal Kováč, Vzťahy Mečiar – Kováč sa vážnejšie naštrbili už krátko po inaugurácii, keď prezident odmietol odvolať z funkcie ministra zahraničných vecí Milana Kňažka.

Prísediaci sa už podľa neho začali v utorok oboznamovať so spisom. „Dňa 21.10.2025 sa uskutočnila prvá porada kreovaného senátu, pričom prísediaci týmto dňom zahájili štúdium rozsiahleho spisového materiálu,“ pokračoval sudca.

Kedy sa začne v prípade pojednávať, zatiaľ nie je známe. Sudcovia z ľudu sa musia najskôr podrobne zoznámiť s materiálmi. „Až po dôkladnom naštudovaní veci prísediacimi bude senátom určený ďalší procesný postup,“ dodal Posluch.

V kauze zavlečenia Michala Kováča ml. do Rakúska z roku 1995 čelí okrem iných obžalobe exriaditeľ Slovenskej informačnej služby Ivan Lexa. Súdy sa začali zaoberať obžalobou až v roku 2017, po zrušení amnestií Vladimíra Mečiara.

Na archívnej snímke Ivan Lexa (vľavo). Foto: Robert Hüttner, Pravda
ivan lexa Na archívnej snímke Ivan Lexa (vľavo).

