Rozuzlenie po 30 rokoch? Kauza únosu Michala Kováča ml. môže ísť pred súd. Zložili senát, prísediaci začali študovať spis

Národný bezpečnostný úrad vydal ešte počas prázdnin previerky na stupeň utajenia „prísne tajné“ štyrom prísediacim. Aby sa prípad mohol posunúť, bolo potrebné disponovať nielen preverenými dvoma riadnymi členmi senátu, ale aj dvoma náhradníkmi.
Po dvoch mesiacoch došlo k ďalšiemu posunu a súd vybral už aj konkrétnych prísediacich, často nazývaných aj sudcovia z ľudu.
„Dňa 08.10.2025 na základe oznámenia predsedu Mestského súdu Bratislava I zo dňa 06.10.2025 o určení navrhovaných osôb oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a vyhlásenia o mlčanlivosti v zmysle Zákona o utajovaných skutočnostiach bol vykonaný výber prísediacich v danej trestnej veci,“ uviedol pre Pravdu sudca a predseda senátu Karol Posluch.
Prísediaci sa už podľa neho začali v utorok oboznamovať so spisom. „Dňa 21.10.2025 sa uskutočnila prvá porada kreovaného senátu, pričom prísediaci týmto dňom zahájili štúdium rozsiahleho spisového materiálu,“ pokračoval sudca.
Kedy sa začne v prípade pojednávať, zatiaľ nie je známe. Sudcovia z ľudu sa musia najskôr podrobne zoznámiť s materiálmi. „Až po dôkladnom naštudovaní veci prísediacimi bude senátom určený ďalší procesný postup,“ dodal Posluch.
V kauze zavlečenia Michala Kováča ml. do Rakúska z roku 1995 čelí okrem iných obžalobe exriaditeľ Slovenskej informačnej služby Ivan Lexa. Súdy sa začali zaoberať obžalobou až v roku 2017, po zrušení amnestií Vladimíra Mečiara.