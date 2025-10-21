Pravda Správy Domáce Fico po schválení štátneho rozpočtu: Dnes sme urobili husársky kúsok

Fico po schválení štátneho rozpočtu: Dnes sme urobili husársky kúsok

Dnes sme urobili husársky kúsok. Po schválení štátneho rozpočtu to na tlačovej besede skonštatoval predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Dodal, že aj z reakcií opozície bolo jasné, že boli sklamaní z výsledku hlasovania. Poznamenal, že za dva roky prešli náročným vývojom, no bez ohľadu na to, kto má aký názor, si 79 poslancov jasne uvedomovalo, aký je ich vzťah k SR. Premiér Fico opätovne zdôraznil, že marazmus vo verejných financiách mohli prenechať ďalšej vláde.

21.10.2025 15:14
Koalícia na čele s premiérom Ficom o schválenom rozpočte
„Vieme si predstaviť, ako by to ich upratovanie vyzeralo,“ podotkol, vystríhajúc pred likvidáciou sociálneho štátu. Za najdôležitejší odkaz štátneho rozpočtu považuje vládnu 79-ku poslancov, s ktorou koalícia začínala, a ktorá ostala aj po rôznych presunoch, a ktorá podporila ako konsolidačné opatrenia, tak aj rozpočet. Považuje to za potvrdenie stability vládnej koalície.

Robert Fico sa poďakoval nielen koaličným stranám, ale aj nezaradeným poslancom, ktorí sa združujú okolo ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka. Koaličným partnerom sa poďakoval aj za to, že sa nenechali „vyprovokovať bláznami“. V tomto smere kritizoval parlamentnú opozíciu a poznamenal, že to, čo sa v parlamente deje z ich strany, nemá nič spoločné so zdravým rozumom a je to mimo akejkoľvek reality. Fico opakovane zdôraznil, že koalícia je funkčná a vie dosahovať výsledky. „Môže nám opozícia rozprávať, čo chce. Odovzdali nám rozvrátené verejné financie. Dobre to vedia,“ akcentoval podobne ako neraz v minulosti. Podľa jeho slov chcú verejné financie odovzdať po voľbách v roku 2027, bez ohľadu na ich výsledok, v normálnom stave.

Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP
Vrátil sa k hlasovaniu o dosiaľ poslednom konsolidačnom balíčku, z ktorého podľa Ficovho názoru opozícia utiekla. Spytoval sa, aká je alternatíva ku súčasnej vláde. Podľa jeho názoru, ak sa opozícia dostane k moci, siahne na dôchodkový systém. „Prvé čo urobí opozícia, ak sa dostane k moci, tak predovšetkým znížia dôchodky a predovšetkým zrušia 13. dôchodok,“ tvrdil premiér. Podľa jeho slov sú k tomu ľudia nabádaní nielen médiami, tak aj časťou podnikateľského sektora. Vyjadril sa tiež, že atakujú energopomoc, že vraj je to luxus. „Ak sa nestará Európska únia o ceny energií, tak sa musí postarať národný štát,“ prízvukoval. Energopomoc označil za jeden zo základných pilierov sociálneho správania sa tejto vlády. „Vážení občania SR, pripravte sa na to, že ak nastúpia tí, čo kričia z tribún, tí čo toto všetko spôsobili, tak pôjdu dole dôchodky a nechajú vás napospas vysokým cenám energií,“ tvrdil ďalej predseda vlády. Premiér tiež avizoval, že s koaličnými partnermi diskutujú o zoštíhľovaní štátnej správy v budúcom roku. Rovnako sa venujú aj téme podnetov pre hospodársky rast, investície, aj tomu, ako efektívnejšie vyberať dane.

Na snímke poslanec NR SR Róbert Puci (Hlas-SD),... Foto: TASR, Jaroslav Novák
SR NRSR rozpočet26 schválenie koalícia TK BAX Na snímke poslanec NR SR Róbert Puci (Hlas-SD), predseda NRSR Richard Raši (Hlas-SD), podpredseda NRSR Tibor Gašpar (Smer-SD), predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), poslanec NR SR Ján Richter (Smer-SD) a podpredseda NR SR Andrej Danko (SNS) počas tlačovej konferencie koaličných strán po schválení štátneho rozpočtu v rámci hlasovania na 40. schôdzi NR SR v Bratislave 21. októbra 2025. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili zákon o štátnom rozpočte na rok 2026. Deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 4,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), teda necelých 6 miliárd eur. Mal by tak klesnúť z tohtoročnej očakávanej úrovne 5 % HDP.

Aj predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok podobne ako premiér vyzdvihol v kontexte hlasovania o rozpočte stabilitu vládnej koalície, ktorá podľa jeho názoru nemá alternatívu. Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) uviedol, že štátny rozpočet bol schválený v štandardnom režime a všetci poslanci sa k nemu mohli vyjadriť. Nevyjadrili sa iba tí, ktorí v čase prerokovania neboli v sále, odkázal opozícii s tým, že dvanástim ústne prihláseným poslancom opozície možnosť vyjadriť sa k rozpočtu prepadla. Kolegom v parlamente sa poďakoval za prevažne konštruktívnu debatu, bez vážnych narušení poriadku.

Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko vyjadril nad schválením rozpočtu potešenie. Rovnako ho podľa jeho slov potešilo odsúdenie atentátnika Juraja Cintulu, ktorý minulý rok v máji strieľal na premiéra. Podobne ako jeho predrečníci sa opätovne poďakoval aj „tým poslancom, ktorí nedokážu rešpektovať poslanecké tričko strán“, že podporujú koalíciu. Skupina nezaradených poslancov, Ivan Ševčík, Pavol Ľupták a Miroslav Radačovský, boli zvolení na kandidátke národniarov, avšak v parlamente pôsobia ako nezaradení.

