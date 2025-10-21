Holandský parlament žiada podať žalobu na Slovensko pre obsah novely Ústavy SR

„Tak znie správa z inej členskej krajiny EÚ, z krajiny nášho partnera, s ktorým ako rovný s rovným spolutvoríme Európsku úniu a sme strategickými partnermi v NATO,“ uviedol úrad vlády s tým, že nevedno, či je v EÚ akceptovateľné, aby sa krajiny starali do vnútorných záležitostí iných partnerských krajín.
Zaoberanie sa ústavnými zmenami, ktoré boli dosiahnutie demokratickým a ústavným spôsobom, je podľa slovenskej vlády jedným z najhorších signálov, aký mohlo Holandsko vyslať. „Podľa prieskumov verejnej mienky až 75 percent občanov podporovalo ústavné zmeny, teda išlo o jeden zo vzácnych momentov, kedy sa zhodli koaliční aj opoziční voliči," zdôraznila vláda. Ako Úrad vlády SR doplnil, rešpektujú vnútorné pomery Holandského kráľovstva a tiež výsledky volieb, z ktorých vzišiel holandský parlament v súčasnom zložení. „Podobne rešpektujeme všetky ústavné a právne rámce, ktoré si Holandské kráľovstvo nastavilo, na základe zvrchovanej politickej vôle a tradícií, vo svojom právnom poriadku,“ vyhlásila vláda. Súčasne zdôraznila, že rešpektuje aj to, že Holandsko ako prvá krajina na svete legalizovala homosexuálne manželstvá, eutanáziu a dekriminalizovala marihuanu.Čítajte viac Smer posilnila novela ústavy, chce odložiť voľby. Odborníci: Z návrhu by ťažila aj opozícia, potrebovať bude aj KDH
„Aj keď naše hodnoty sú v tejto oblasti iné, nikdy by nám preto nenapadlo žalovať Holandsko pred medzinárodným súdom. Vážime si občanov Holandska, jeho demokraticky zvolené orgány a uznávame ich právo nastaviť základné hodnotové smerovanie krajiny,“ doplnil Úrad vlády SR s tým, že Európa nie sú Spojené štáty americké a nefunguje ako superštát.Čítajte viac Nesadnite Ficovi na lep, vyzývajú saskári KDH a Matovičovo hnutie: Novela ústavy povedie k autokratickému režimu, tvrdia
Európa bude podľa slov úradu silná len v prípade, že jednotlivé jej krajiny budú rešpektovať svoje rozdielnosti a tradície a zjednotia sa pre vyšší spoločný cieľ. „Pokiaľ sa však v EÚ vydáme opačnou cestou a budeme sa venovať komentovaniu a podávaniu žalôb na svojich partnerov kvôli ich hodnotovej orientácii, otvára sa priestor na nepríjemné úvahy, či takéto politické deklarácie sú iba koncom začiatku alebo začiatkom konca,“ uzavrela vláda.