V parlamente sa očkuje proti chrípke. Šéf zdravotníckeho výboru Baláž povzbudil všetkých, aby sa nebáli

Na pôde Národnej rady (NR) SR sa v utorok očkuje proti chrípke. Do iniciatívy sa zapojili i viacerí poslanci.

21.10.2025 15:44
Odborníci vyzývajú seniorov a ľudí s chronickými ochoreniami, aby sa dali zaočkovať proti chrípke
„Očkovanie je najväčšia prevencia proti chorobám, aká v súčasnosti existuje,“ vyhlásil šéf parlamentného zdravotníckeho výboru Vladimír Baláž (Smer-SD). Povzbudil všetkých, aby sa očkovania nebáli. Odmietol rôzne hoaxy.

Prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Zuzana Krištúfková vyzdvihla, že poslanci podporujú očkovanie nielen teoreticky, ale aj prakticky. „Prevencia je lacnejšia ako liečba. Odporúčam všetkým viac veriť dôkazom ako dojmom a názorom,“ poznamenala.

Iniciatívu podporila aj opozícia. Poslanec NR SR Tomáš Szalay (SaS) podľa vlastných slov očkovanie proti chrípke opakovane „roztlieskava“. „Chrípka, hoci s nami je už od nepamäti, je veľmi podceňovaným ochorením. Každý rok prispieva k niekoľkým stovkám, ak nie viac ako tisícke úmrtí,“ ozrejmil. Upozornil na nízku zaočkovanosť v SR. Hovoril o potrebe odstrániť bariéry súvisiace s očkovaním.

