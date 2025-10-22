Namiesto sterilnej nemocnice domov: v Nitre vznikne unikátny detský hospic, aký Slovensko ešte nezažilo

Výstavbu pripravuje Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v areáli Zariadenia sociálnych služieb Borinka. Tento stacionárny hospic pre deti má vynikať nielen svojím poslaním. Ide o zariadenie, kde deti môžu byť hospitalizované na určitý čas – teda nie sú nútené chodiť za liečbou do ambulancií alebo fungovať cez mobilný hospic, kde tím navštevuje najmladších pacientov priamo doma.
O deti s nevyliečiteľnými diagnózami sa tu neustále bude starať tím odborníkov, môžu podstupovať liečbu, rehabilitáciu či paliatívnu starostlivosť. Koncept v Nitre navyše vyniká tým, že do starostlivosti sa môžu zapájať aj rodičia. Fungovať bude pre deti od 0 do 19 rokov, ktoré trpia chorobami v poslednom štádiu, či svalovými ochoreniami vyžadujúcimi denné ošetrenie. Zázemie však získajú aj ich rodiny.
Okrem základných priestorov, nutných pre chod hospicu, bude budova obsahovať aj množstvo zón pre rôzne druhy terapií a ihrisko.
„Nebude to len budova, ale miesto, kde rodiny nájdu úľavu, odbornú starostlivosť a ľudskú blízkosť. Miesto, vďaka ktorému si rodičia budú môcť aspoň na chvíľu vydýchnuť,“ vysvetlil povahu hospicu predseda NSK Branislav Becík. Keďže doteraz na Slovensku takáto stavba chýbala, jej využitie bude prínosom pre celú krajinu, a podporí aj región. V zahraničí je tento typ architektúry osvedčeným rozšírením starostlivosti o chorých, u nás stacionárny hospic nikdy nebol – fungovali len tie mobilné či ambulantné.
Vznik hospicu odobrila vláda pred rokom, čím Nitra získala viac než 263-tisíc eur na projektovú dokumentáciu zo štátnej rezervy. Vypracovali ju architekti z ateliéru FKF design, ktorí stoja aj za architektúrou budovy. Dodať ju majú do konca tohto roka, pričom súčasne chce mesto získať stavebné povolenie. Stavbu za celkovo 5 miliónov eur postavia z Programu Slovensko na pozemku, ktorý poskytla Nitra a následne ho bude spravovať nezisková organizácia Pod krídlami Dominiky, ktorej zakladateľka Žaneta Petrášová má so stratou priamu skúsenosť.
„Nitra je veľká spádová oblasť, takmer každý mesiac sa stretneme na klinike s dieťaťom, kde by práve hospicová starostlivosť bola vhodnejšia ako pobyt v nemocnici. Zakladateľka prišla o dieťa, ktoré zomrelo v nemocnici, práve takýto hospic by uľahčil odchod či starostlivosť mnohým vážne chorým deťom,” vysvetlila prednostka pre deti a dorast vo Fakultnej nemocnici Nitra, Kristína Klučková.
Podľa lekárky je potrebné množstvo financií, odborníkov, ale najmä odhodlania na spustenie takéhoto projektu. Za návrhom stoja architekti Ladislav Vikartovský a Gábor Buček, ktorí pracujú aj na spomínaných podkladoch. K náročnej úlohe vytvoriť príjemné prostredie pre rodiny v najťažšom životnom období sa postavili s odhodlaním, s ktorým vybudovali aj atypickú stavbu. V návrhu sa im podarilo prepojiť medicínsky nevyhnutné vybavenie s prostredím na úrovni bezpečia a pokoja domova.
Priestor plný pokoja
„Budova bude jednopodlažná, bezbariérová a energeticky efektívna. Navrhnutá je s dôrazom na najmodernejšie technológie. Kompozične je tvarovaná do písmena U, s centrálnym átriom prepájajúcim jednotlivé funkčné celky,“ opísal Vikartovský. Na návrhu architektov vidno vplyv prírodných tvarov a jemných línii, zaoblenia stavby podporujúce pokojnú atmosféru nachádzame aj v interiéri. Všetko zjednocuje zeleň a drevo, ktoré majú pozitívny vplyv na psychiku.
Hlavným prínosom hospicu tak bude pomoc pre rodiny s chorými deťmi a pobyt v príjemnejšom prostredí než je to nemocničné, kde sa deti môžu aj socializovať. Autori projektu zároveň veria, že keď má dieťa závažnú diagnózu, je nevyhnutné aby zostalo súčasťou rodinného života. Nimi navrhnuté priestory preto podporujú ich fungovanie s rodinami ale súčasne im poskytujú dostatok súkromia od iných rodín.
Prednostka tiež predpokladá, že hospic poskytne odbornejšiu opateru a zároveň pomôže nemocnici s kapacitami izieb. „O deti sa pravdepodobne budú starať lekári a sestry s lepším vzdelaním v oblasti paliatívnej medicíny ako máme my na klinike. Pomerne často chronicky choré deti, ktoré by profitovali z hospicovej starostlivosti, trávia týždne alebo mesiace na našej klinike. Tu musia byť izolované, alebo sú na jednotke intenzívnej starostlivosti. Odľahčíme lôžka na jednej strane, a na druhej si myslím, že starostlivosť bude v súlade s najnovšími poznatkami z danej oblasti, ktorými my ako detskí lekári nedisponujeme,” priblížila Klučková.
Nateraz však podľa prednostky nebudú v zariadení pracovať zamestnanci nemocnice, no vie o dvoch lekárkach, ktoré sa o problematiku zaujímajú. V budúcnosti možno spolu so sestrami doplnia svoje vzdelanie o paliatívnu medicínu a v hospici vypomôžu.
Prednostka zároveň vníma, že o hospicoch narastá povedomie aj na Slovensku. No stále väčšina ľudí, ktorá nemá skúsenosť so starostlivosťou o ťažko chorého člena rodiny, neraz nechápe náročnosť presunov. V tom je hospic dôležitou pomocnou rukou.
„Ľudia, ktorí sa s takýmto problémom nestretli, nevedia aké ťažké je časovo a finančne dochádzať do vzdialenejších častí Slovenska kvôli takejto starostlivosti. Čím viac daných zariadení je, tým lepšie situáciu zvládnu rodičia aj deti. Keď nemusíte riešiť banálne problémy, ostáva viac času rodičom aj deťom na čas strávený spolu, v čo najväčšom pohodlí a čo najbližšie k príbuzným,” vysvetlila Klučková.
V pravom krídle stavby bude lôžková časť. V rámci tejto časti interiéru preto architekti začlenili okrem klasickej spoločenskej miestnosti a herne aj kuchynky na posedenie s čajom či kávou. K domáckemu zariadeniu sa pridá šesť oddychových izieb pre odpočinok rodičov, ktorých počas oddychu v nich nahradí personál v starostlivosti o ich dieťa, tri hospicové miestnosti a dve rodičovské izby.
Táto zóna je zámerne oddelená od tej, kde prebiehajú terapie, aby mali detskí pacienti čo najviac kľudu. Súčasťou je hygienické zázemie, pričom každá miestnosť má prístup na terasu a do záhrady. V dennom stacionári je šesť lôžok, kapacitne pojme asi 15 detí o ktoré sa má starať 24 zdravotníkov.
Ľavé krídlo hospicu dopĺňajú potrebné izby pre rehabilitácie, zóny pre rôzne terapie od priestorov pre fyzioterapiu, až po vodoliečbu, bazénovú halu, soľnú jaskyňu a multisenzorickú miestnosť Snoezelen. Slúži na zmiernenie stresu a napätia – ide o špeciálne navrhnutý priestor, ktorý pomocou svetla, zvuku, vône, hudby a dotykových podnetov stimuluje alebo naopak upokojuje zmysly človeka.
Inštitúcia by zároveň mala umožniť využívanie týchto priestorov aj pre deti, ktoré nie sú v hospici ubytované. Architekti mysleli aj na veriacich v ťažkom období a do projektu zahrnuli ekumenickú kaplnku. Jej názov napovedá, že v nej nájdu útočisko veriaci všetkých kresťanských cirkví aj vyznaní. Lôžkovú časť uzatvára pietna miestnosť, do ktorej sa dočasne uložia zosnulých. Okrem nej vznikne vonku ihrisko aj parkovanie.