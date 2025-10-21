Ráž dá na konzultantov skoro 50 miliónov eur, tvrdí Pekár PS: Obstaráva analýzy, ktoré má

Už prvá analýza mostov bola podľa neho zbytočná, keďže rezort mal k dispozícii všetky potrebné informácie. „Slovenská správa ciest aj Železnice Slovenskej republiky majú presné údaje. Z verejných registrov vyplýva, že z približne 1800 mostov je 800 v zlom až havarijnom stave. Tieto dáta sú voľne dostupné, a preto nie je potrebné ich opäť analyzovať,“ upresnil Pekár.
Druhá časť analýzy má zase riešiť opravy mostov cez PPP projekty, pričom začiatkom budúceho roka má MD podľa Pekára vybrať firmu na realizáciu opráv a údržby mostov. „Ak si však pamätáme, PPP projekty boli za vlád Smeru o desiatky percent drahšie než klasické financovanie. Okrem toho budeme mať firmu, ktorá má radiť krajom a mestám, ako PPP tendre robiť. To je absurdné. Rezort, ktorý má stovky odborníkov, by mal vedieť pripraviť projekty sám,“ doplnil.
Pekár zároveň dodal, že cez PPP projekty by sa mohli financovať aj ďalšie veľké stavby. Ide napríklad o tunel Karpaty, R4 z Prešova na Poľsko, rozšírenie D1 pri Bratislave, R7 zo Žitného ostrova do Lučenca alebo železničné trate, ktorých špecifikácia zatiaľ chýba. „Ak minister Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) plánuje spúšťať miliardové PPP projekty, musí to robiť otvorene. Verejnosť má právo vedieť, kto tieto projekty pripravuje, ako sú nastavené a aké riziká nesie štát,“ uzavrel.
Alarmujúci technický stav mostov môže na Slovensku spôsobiť kolaps cestnej siete, dlhé obchádzky či dokonca odstrihnutie časti obyvateľov od okolitého sveta.