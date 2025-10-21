Pravda Správy Domáce Ráž dá na konzultantov skoro 50 miliónov eur, tvrdí Pekár PS: Obstaráva analýzy, ktoré má

Ráž dá na konzultantov skoro 50 miliónov eur, tvrdí Pekár PS: Obstaráva analýzy, ktoré má

Ministerstvo dopravy dáva desiatky miliónov eur na konzultačné služby namiesto toho, aby ich využilo na opravu a výstavbu infraštruktúry. Uviedol to odborník na dopravu opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Martin Pekár s tým, že po analýze mostov za 7,5 milióna eur obstaráva rezort dopravy ďalší tender na konzultačné služby za takmer 40 miliónov eur.

21.10.2025 17:07
tb k modernizacii trati, minister raz Foto:
Minister dopravy Jozef Ráž.
debata (1)

Už prvá analýza mostov bola podľa neho zbytočná, keďže rezort mal k dispozícii všetky potrebné informácie. „Slovenská správa ciest aj Železnice Slovenskej republiky majú presné údaje. Z verejných registrov vyplýva, že z približne 1800 mostov je 800 v zlom až havarijnom stave. Tieto dáta sú voľne dostupné, a preto nie je potrebné ich opäť analyzovať,“ upresnil Pekár.

Ráž: Na Slovensku by malo byť zrekonštruovaných približne 575 mostov cez PPP projekty
Video

Druhá časť analýzy má zase riešiť opravy mostov cez PPP projekty, pričom začiatkom budúceho roka má MD podľa Pekára vybrať firmu na realizáciu opráv a údržby mostov. „Ak si však pamätáme, PPP projekty boli za vlád Smeru o desiatky percent drahšie než klasické financovanie. Okrem toho budeme mať firmu, ktorá má radiť krajom a mestám, ako PPP tendre robiť. To je absurdné. Rezort, ktorý má stovky odborníkov, by mal vedieť pripraviť projekty sám,“ doplnil.

Otvorili najnovší most v Bratislave. Výstavba trvala menej ako rok
Video

Pekár zároveň dodal, že cez PPP projekty by sa mohli financovať aj ďalšie veľké stavby. Ide napríklad o tunel Karpaty, R4 z Prešova na Poľsko, rozšírenie D1 pri Bratislave, R7 zo Žitného ostrova do Lučenca alebo železničné trate, ktorých špecifikácia zatiaľ chýba. „Ak minister Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) plánuje spúšťať miliardové PPP projekty, musí to robiť otvorene. Verejnosť má právo vedieť, kto tieto projekty pripravuje, ako sú nastavené a aké riziká nesie štát,“ uzavrel.

Polovica mostov na Slovensku je v havarijnom stave

Alarmujúci technický stav mostov môže na Slovensku spôsobiť kolaps cestnej siete, dlhé obchádzky či dokonca odstrihnutie časti obyvateľov od okolitého sveta.

Fotogaléria
Most s dopravným obmedzením vo Vrbovciach
Most s obmedzenou premávkou v Hnúšti
+4Most so zúženou vozovkou vo Veľkých Teriakovciach
Diaľnica D1 Čítajte viac Na posledný úsek diaľnice do Košíc opäť nie sú peniaze. Konsolidácia zhltne rozpočet na kľúčové dopravné projekty
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #ministerstvo dopravy #Progresívne Slovensko #Jozef Ráž ml.
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"