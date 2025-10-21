Pravda Správy Domáce SaS pochoduje Bratislavou a žiada hlavu Gašpara: Robí hanbu doma aj v zahraničí

SaS pochoduje Bratislavou a žiada hlavu Gašpara: Robí hanbu doma aj v zahraničí

Opozičná SaS organizuje v utorok podvečer v Bratislave pochod z Námestia SNP pred parlament. Žiada odvolanie šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara.

21.10.2025 17:13
„Pavol Gašpar od nástupu koná neprofesionálne a našej tajnej službe robí hanbu nielen doma, ale aj v zahraničí. Konšpiroval o prevrate, na ruke nosí tetovanie mafiána a pri dopravnej nehode zranil maloletú osobu. Bežný človek by už dávno poznal svoj trest za takúto riskantnú jazdu, no Pavol Gašpar nie,“ povedal predseda SaS Branislav Gröhling.

Gašpar naďalej odmieta kritiku v súvislosti s nehodou. Osobnú zodpovednosť prijme a odstúpi, keď budú existovať zákonné dôvody na jeho odvolanie. Za zákonné dôvody nepovažuje škodovú udalosť, bežnú nehodu. Na kritiku o neuvedení auta, s ktorým havaroval, v majetkovom priznaní reagoval, že vozidlo je registrované na firmu, kde bol pred výkonom verejnej funkcie konateľom a spoločníkom. Podiel v tejto spoločností, ako tvrdí, v majetkovom priznaní riadne uviedol.

Gašpar po nehode volal krajskému policajnému šéfovi, ten prišiel v civile, tvrdí SaS
