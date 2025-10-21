Susko disciplinárne stíha sudcu Kubiša. Vančo: Pomsta za to, že nevyhovel Šutajovi Eštokovi

Ministerstvo spravodlivosti prešetrilo konanie menovaného sudcu. Z výsledkov prešetrenia je podľa MS zrejmé, že sa sudca svojím konaním dopustil disciplinárneho previnenia, a to zavineného nesplnenia alebo porušenia povinností sudcu a správania, ktoré vzbudzuje oprávnené pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti sudcu pri rozhodovaní, o nezaujatosti sudcu voči účastníkom konania a o úsilí ukončiť súdne konanie spravodlivo a bez zbytočných prieťahov. Alexandra Szakálová z rezortu spravodlivosti doplnila, že Susko navrhol Najvyššiemu správnemu súdu SR za skutok, ktorý sa sudcovi kladie za vinu, uloženie disciplinárneho opatrenia v podobe zníženia funkčného platu o 50 až 70 percent na obdobie troch mesiacov až jedného roka.
Vančo konštatoval, že stíhaný sudca rozhodoval nezávisle a v súlade so zákonom a nie podľa želania vlády. „Preto sme presvedčení, že ide o účelový, nedôvodný a šikanózny návrh. Jasne dáva najavo, čo sa stane s tými, ktorí nebudú rozhodovať v prospech vlády, jej ministrov alebo ľudí z prostredia koalície," dodal Vančo.
Minister vnútra po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu služby šiestich policajtov, tzv. čurillovcov. Odôvodnil to podozrením zo spáchania trestného činu. Keďže mali policajti status chráneného oznamovateľa, podľa Úradu na ochranu oznamovateľov sa mal minister najprv obrátiť na nich. Mestský súd Bratislava IV zamietol minulý rok v novembri návrh na nariadenie neodkladného opatrenia v prípade jedného z týchto policajtov, Pavla Ďurku, ktorý bol postavený mimo služby.