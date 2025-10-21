Pravda Správy Domáce V prípade únosu Kováča ml. zasadol prvýkrát kreovaný senát

V prípade únosu Michala Kováča mladšieho zasadol v utorok na svojej prvej porade kreovaný senát Mestského súdu Bratislava I. Prísediaci týmto dňom začali štúdium spisu. Potvrdil to hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.

Na archívnej snímke z 5. októbra 1995 tlačová konferencia Michala Kováča ml. v hoteli Astron vo Viedni. Vľavo Peter Tóth ešte ako novinár denníka Sme.
Na informácie upozornil portál 360tka. „Dňa 8. októbra 2025 na základe oznámenia predsedu Mestského súdu Bratislava I zo dňa 6. októbra 2025 o určení navrhovaných osôb oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a vyhláseniami o mlčanlivosti v zmysle zákona o utajovaných skutočnostiach bol vykonaný výber prísediacich v danej trestnej veci,“ uviedol predseda senátu Karol Posluch s tým, že senát určí ďalší postup až po dôkladnom naštudovaní spisu.

V kauze zavlečenia Michala Kováča mladšieho, syna vtedajšieho prezidenta SR, do Rakúska z roku 1995 čelí okrem iných obžalobe exriaditeľ Slovenskej informačnej služby Ivan Lexa. Súdy sa začali zaoberať obžalobou až v roku 2017 po zrušení amnestií Vladimíra Mečiara.

