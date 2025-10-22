Slovensko opäť testovalo digitálne zručnosti mladých

Do testovania sa zapojilo aj viac než 5 000 pedagógov, ktorí tak prispeli k podpore rozvoja digitálnych zručností vo vzdelávaní. Medzinárodná fáza certifikačného testovania prebiehala od marca do júna, no v Poľsku testovanie žiakov pokračuje až do konca októbra.
Najväčšie testovanie digitálnych kompetencií v regióne ukazuje, že mladí ľudia sú digitálne gramotní, no stále zápasia s tímovou prácou, interpretáciou údajov a používaním kancelárskych nástrojov. Novinkou bol IT Master Test, zameraný na pokročilé digitálne zručnosti a algoritmické myslenie, ktorý absolvovalo takmer 2 000 študentov na Slovensku.
Priemerná úspešnosť slovenských žiakov vo veku 7 až 16 rokov, ktorí vypĺňali test pre základné školy, dosiahla 55,09 %, pričom najlepšie výsledky dosiahli v kategóriách internet (64,13 %) a bezpečnosť (67,68 %). Najnižšiu úspešnosť vykázali v kategórii kancelárskych nástrojov (39,07 %). Žiaci, ktorí vypĺňali test pre stredné a vysoké školy dosiali najlepší priemerný výsledok spomedzi V4 krajín, a to 58,69 %. Respondenti starší ako 15 rokov boli najúspešnejší v oblasti bezpečnosti (69,15 %), a najslabšie výsledky mali takisto v oblasti kancelárskych nástrojov, a to 49,25 %.
Výsledky testu potvrdzujú, že slovenským študentom sa darí v rozpoznávaní bezpečnostných rizík a jednoduchom vyhľadávaní informácií, no majú rezervy v hľadaní súvislostí, riešení neznámych situácií, práci v tíme a v pochopení textov a údajov.
Digitálna koalícia na základe výsledkov testovania odporúča:
• zamerať výučbu viac na proces, nie len výsledok,
• rozvíjať prácu s dátami,
• podporovať kritické a algoritmické myslenie,
• využívať AI nástroje s porozumením,
• posilniť praktické zručnosti v kancelárskych nástrojoch.
„Digitálne vzdelávanie je dnes základom konkurencieschopnosti krajiny. Ak chceme, aby Slovensko držalo krok s najvyspelejšími štátmi, musíme viesť mladých ľudí k tomu, aby technológie nielen používali, ale im aj rozumeli a vedeli ich tvorivo využiť. Výsledky IT Fitness Testu ukazujú, že naši žiaci majú dobré základy, no potrebujú viac priestoru na rozvoj kritického a algoritmického myslenia. Práve preto je našou ambíciou posilňovať digitálne zručnosti už od základných škôl, podporovať učiteľov a prinášať do výučby nové prístupy, ktoré spájajú technológie so skutočným porozumením. Každá škola, ktorá rozvíja digitálne kompetencie, pomáha budovať budúcnosť Slovenska ako modernej a inovatívnej krajiny,“ hovorí Samuel Migaľ, minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
„IT Fitness Test už štrnásty rok pomáha zisťovať reálnu úroveň digitálnych zručností a motivuje školy aj žiakov zlepšovať sa. Je dôkazom, že digitálne zručnosti sa dajú rozvíjať systematicky a s chuťou. Tohtoročné výsledky ukazujú, že Slovensko drží krok s regiónom a ďalej posilňuje digitálnu gramotnosť mladých. Školy aj učitelia pritom zohrávajú kľúčovú úlohu a ich práca prináša viditeľné výsledky,“ konštatuje Slavomír Partila z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. „Digitálna zručnosť dnes nie je len o tom, či vieme používať aplikácie alebo internet. Ide o schopnosť pochopiť, ako technológie fungujú, ako s nimi tvoriť a ako ich používať zodpovedne,“ zdôraznil Mário Lelovský, predseda Digitálnej koalície. „Test ukazuje, že slovenskí žiaci sú silní v rýchlom vyhľadávaní informácií, ale slabší v ich overovaní či interpretácii. To je kľúčová výzva pre naše školstvo – rozvíjať kritické a algoritmické myslenie, nielen technické ovládanie nástrojov.“