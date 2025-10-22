Súd uplatnil mimoriadne zníženie trestu pre atentátnika Cintulu. Prečo nepadlo doživotie? Vysvetľuje expert

V súvislosti s utorňajším (21. 10.) rozsudkom v prípade streľby na predsedu vlády Roberta Fica (Smer), v rámci ktorého Špecializovaný trestný súd (ŠTS) pri odsúdení Juraja Cintulu za terorizmus rozhodol o znížení trestu z doživotia na 21-ročné väzenie, to pre TASR uviedol Tomáš Strémy z Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
„Súd zjavne v rámci dokazovania vyhodnotil, že aplikácia inštitútu mimoriadneho zníženia trestu je v tomto prípade vhodná, a preto sa rozhodol takým spôsobom. Išlo však o trojčlenný senát, ktorý rozhodol jednomyseľne, teda v rámci senátu bol dosiahnutý konsenzus na takto uloženej výške trestu,“ skonštatoval Strémy. Pripomenul, že súd má vždy možnosť aplikovať zníženie trestu, nejde však o povinnosť.
Súčasťou súdneho procesu s Jurajom Cintulom bola aj diskusia o právnej kvalifikácii skutku. Kým obžaloba trvala na teroristickom útoku, súd mohol útočníka uznať vinného aj za pokus o úkladnú vraždu či útok na verejného činiteľa, kde sú trestné sadzby miernejšie. Senát ŠTS atentátnika nakoniec odsúdil za terorizmus. „Tento návrh právnej kvalifikácie bol predmetom mnohých diskurzov a aj samotného súdneho konania, avšak zatiaľ možno povedať, že sa s ním súd stotožnil. Je však potrebné počkať na právoplatnosť rozhodnutia, či už prvostupňového alebo prípadne odvolacieho,“ skonštatoval Strémy.Čítajte viac Cintula je vinný zo spáchania teroristického útoku, za atentát na Fica dostal 21 rokov
ŠTS v utorok odsúdil Juraja Cintulu zo spáchania trestného činu teroristického útoku na 21 rokov väzenia. Súd útočníkovi trest doživotia znížil aj s ohľadom na vek, bezúhonnosť a zdravotný stav obžalovaného. K útoku na premiéra Roberta Fica došlo vlani 15. mája počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej. Útočník na predsedu vlády vystrelil päťkrát a spôsobil mu viaceré zranenia. Rozsudok nie je právoplatný, obhajca Juraja C. po jeho vynesení avizoval, že s najväčšou pravdepodobnosťou podá odvolanie.