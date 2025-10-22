Pravda Správy Domáce Slovensko bude hostiť veľkú konferenciu o Ukrajine. Témou bude obnova krajiny, spolupráca aj európska integrácia

Slovenská republika usporiada v novembri v Bratislave konferenciu, ktorej hlavnou témou bude spolupráca s Ukrajinou. Zameraná bude na bilaterálne témy, európsku integráciu a povojnovú obnovu Ukrajiny. V utorok (21. 10.) o tom s odvolaním sa na kanceláriu podpredsedu ukrajinskej vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu Tarasa Kačku informovala agentúra Interfax-Ukrajina, píše TASR.

Minister obrany R. Kaliňák navštívil ako prvý člen Ficovej vlády Kyjev
„V novembri 2025 SR v Bratislave usporiada konferenciu venovanú Ukrajine, ktorej cieľom je vytvoriť platformu na posilnenie bilaterálnej spolupráce v oblasti európskej integrácie a povojnovej obnovy na základe princípu vzájomného prospechu,“ uviedla kancelária podpredsedu ukrajinskej vlády.

Na programe je podľa nej diskusia o rozvoji spoločných projektov v rámci nového programu Európskej komisie Ukraine Investment Framework, rozšírenie Karpatskej iniciatívy (Ukrajina – Poľsko – Slovensko), koordinácia prístupov v súvislosti s dovozom poľnohospodárskych výrobkov, podpora aktualizovanej Prehĺbenej a komplexnej dohody o zóne voľného obchodu medzi EÚ a Ukrajinou (DCFTA) a podpísanie memoranda o spolupráci v oblasti udržateľného rozvoja a lesného hospodárstva.

SR Košice Ukrajina vláda spoločné rokovanie Fico, Svyrydenková Čítajte viac Fico a ukrajinská premiérka si na spoločnom obede pripili na mier. Chceme byť dobrí susedia, odkázal predseda vlády

Minulý piatok (17. 10.) sa v Košiciach uskutočnili vzájomné konzultácie medzi Slovenskom a Ukrajinou na vládnej úrovni za účasti predsedov vlád Roberta Fica (Smer) a Julije Svyrydenkovej a ministrov. Predstavitelia oboch krajín po spoločnom rokovaní kabinetov podpísali viacero medzivládnych dohôd.

