Poslanci súhlasia s aktualizáciou vojenského zastúpenia SR pri orgánoch EÚ a NATO

„Predmetná aktualizácia vojenského zastúpenia sa navrhuje v súvislosti so zámerom rozšíriť možnosti pôsobenia Ozbrojených síl SR, pričom odráža potreby SR v procese implementácie transformačných zmien, platných medzinárodných záväzkov voči spojencom v NATO a EÚ a bilaterálnych dohovorov s partnermi. Rozšírenie vojenského zastúpenia súčasne súvisí s realizáciou opatrení v oblasti obrany a odstrašenia na východnom krídle NATO,“ priblížilo ministerstvo obrany, ktoré za návrhom stojí.
Vojenské zastúpenia sa majú podľa návrhu pridať do veliteľstiev v Bydhošti, Bruseli a Wiesbadene. „Navrhovanou aktualizáciou sa dodržia limity vyslaného personálu do veliteľských štruktúr NATO a EÚ tak, ako boli schválené uznesením NR SR č. 324 z 12. júna 2024 a naprogramované a schválené v Programovom pláne rezortu ministerstva obrany na roky 2025 až 2030,“ dodal rezort.
O novele rokovacieho poriadku budú rokovať až na ďalšej schôdzi
Poslanci sa na tejto schôdzi nebudú venovať novele rokovacieho poriadku parlamentu. Odsúhlasili si totiž presun rokovania na ďalšiu schôdzu, ktorá sa má začať 25. novembra. Návrh na preloženie podali koaličné strany Smer, Hlas a SNS.
Úprava rokovacieho poriadku je v druhom čítaní. Je z dielne koalície. Má priniesť viaceré zmeny. Hovorí napríklad o rušení povinnosti čítať pozmeňujúci návrh či úpravách rečníckych časov aj postupu pri hodine otázok. Šéf poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter avizoval k novele predloženie pozmeňujúceho návrhu. Týkať sa má napríklad zákazu používať obrazové pomôcky v pléne. Upravovať má i správanie poslancov.