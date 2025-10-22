Podnikateľ Suchoba z kauzy Mýtnik je vinný. Dostal peňažný trest 500 000 eur

Kauza Mýtnik sa týka podozrení z predražených IT tendrov na finančnej správe (FS), z ktorých mala profitovať práve firma obžalovaného Allexis.
Suchoba počas procesu, ktorý sa začal v máji, tvrdil, že je stíhaný absolútne nedôvodne, nikdy sa žiadnych machinácií pri verejnom obstarávaní nedopustil. Podľa neho firma Allexis dodávala informačné systémy pre FS zákonným spôsobom a za reálne ceny. Štátu údajne zarobili viac ako sedem miliárd eur.Čítajte viac V kauze Mýtnik s obžalovaným Michalom Suchobom vypovedali svedkovia obhajoby
Obhajoba aj sám Suchoba v záverečnej reči žiadali o oslobodenie spod obžaloby. Podľa nich sa skutky, z ktorých bol obžalovaný, nepodarilo preukázať. Prokurátor v záverečnej reči nenavrhol konkrétny trest, nechal to na rozhodnutí súdu.
ŠTS Suchobu pôvodne v tejto veci odsúdil trestným rozkazom na peňažný trest 900.000 eur, voči nemu však podal odpor, a preto súd nariadil hlavné pojednávanie.Čítajte viac Kľúčový aktér korupčnej kauzy Mýtnik chce stavať apartmány v Tatrách, v blízkosti národného parku