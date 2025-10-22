Rezort kultúry dostal od Úradu na ochranu osobných údajov pokutu 10-tisíc eur

„Počas jej vedenia bol na oficiálnej webovej stránke ministerstva kultúry zverejnený dokument s názvom „Zoznam firiem s vlastníkmi a prepojeniami na Ruskú federáciu“, ktorý obsahoval osobné údaje tisícok ľudí a firiem. Tento zoznam bol zverejnený v sekcii webového sídla MK SR, kde sa nachádzali informácie o poskytovaných dotáciách, čo vzbudzuje podozrenie, že ide o zoznam subjektov, ktoré mali byť znevýhodňované pri rozhodovaní o podpore z verejných zdrojov,“ ozrejmila Demková.
Doplnila, že úrad vo svojom rozhodnutí skonštatoval, že ministerstvo ešte za predošlého vedenia zverejnilo osobné údaje dotknutých osôb bez právneho základu. Porušilo tak zásadu zákonnosti, korektnosti a transparentnosti spracúvania osobných údajov podľa GDPR. Podľa Demkovej nie je jasné, kto nariadil vytvorenie zoznamu.
Ako Demková uviedla, MK SR pred niekoľkými dňami podalo voči uvedenému rozhodnutiu rozklad, namietalo však len výšku uloženej pokuty, inak ale plne rešpektuje zákonnosť samotnej sankcie a uznáva pochybenie z čias predošlého vedenia. „Tento prípad poukazuje na hlboké morálne aj systémové zlyhanie bývalého vedenia rezortu, ktoré nielenže je podozrivé, že podporovalo diskrimináciu občanov a subjektov, pokiaľ išlo o ich prístup k dotáciám, ale týmito praktikami sa ani netajilo a sprístupnilo zoznam „stigmatizovaných" občanov v online priestore. To svedčí o tom, že takéto praktiky považovalo bývalé vedenie rezortu za správne a ospravedlniteľné," uviedla Demková.
Poznamenala, že ľudia z vedenia ministerstva v roku 2022, keď predmetný zoznam vznikol, sa v súčasnosti navonok hlásia k hodnotám slobody a demokracie a obviňujú súčasné vedenie z diskriminácie a cenzúry. „V praxi pritom práve bývalé vedenie rezortu konalo v rozpore s týmito hodnotami," dodala Demková na záver.